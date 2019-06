compamedia

Die Top-Consultants 2019 stehen fest

Ehrung der besten Mittelstandsberater in Frankfurter Jahrhunderthalle

mehr als 1.200 Gäste erwartet

Christian Wulff überreicht Trophäe

Überlingen / Frankfurt am Main (ots)

Bereits zum zehnten Mal kürt der Beratervergleich TOP CONSULTANT die besten Mittelstandsberater Deutschlands. Auf Grundlage einer wissenschaftlich fundierten Kundenbefragung wird die begehrte Auszeichnung in diesem Jahr an 104 Beratungshäuser vergeben. Die Preisverleihung findet am 28. Juni im Rahmen des 6. Deutschen Mittelstands-Summits in der Frankfurter Jahrhunderthalle statt. Bundespräsident a. D. Christian Wulff gratuliert den Ausgezeichneten.

Die Teilnehmer des Beratervergleichs TOP CONSULTANT werden von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) aus Bonn im Auftrag von compamedia auf Herz und Nieren geprüft. Kern der Untersuchung ist eine nach wissenschaftlichen Standards konzipierte Befragung von Referenzkunden der teilnehmenden Unternehmen. Die Prüfkriterien sind unter folgendem Link einsehbar: www.top-consultant.de/pruefkriterien.

Dank seines wissenschaftlichen Hintergrunds sorgt TOP CONSULTANT für mehr Transparenz auf dem unübersichtlichen Beratermarkt. "Die Auszeichnung ist für die Berater eine Empfehlung par excellence und für Unternehmen eine wichtige Orientierungshilfe bei der Beratersuche", sagt Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, der gemeinsam mit Bianka Knoblach die WGMB leitet.

Als wissenschaftliche Köpfe des Wettbewerbs entscheiden allein Fink und Knoblach, welche Unternehmen mit dem TOP CONSULTANT-Siegel ausgezeichnet werden. In diesem Jahr erreichten insgesamt 104 der 137 Teilnehmer eine "sehr gute" oder "gute" Bewertung und schafften damit den Sprung in die Riege der Top-Consultants 2019.

Folgende Beratungshäuser belegen die ersten drei Plätze:

1) b-k-p Consulting GmbH, 61476 Kronberg im Taunus 2) M&L AG, 60528 Frankfurt am Main 3) Rosenheimer Gesellschaft für betriebliche Altersversorgung mbH, 83022 Rosenheim

Eine besondere Leistung vollbrachten die Acuroc Solutions GmbH aus dem südhessischen Idstein und die PROTEMA Unternehmensberatung GmbH aus Stuttgart: Beide Beratungshäuser schafften bei allen bisherigen Auslobungen den Sprung in die Riege der Top-Consultants, werden also zum zehnten Mal ausgezeichnet.

Ausführliche Unternehmensporträts aller geehrten Unternehmen finden sich auf der Website: www.beste-mittelstandsberater.de. Bildmaterial von der Ehrung der Unternehmen ist ab Samstagnachmittag (29.6.), 14.00 Uhr, unter dem folgenden Link verfügbar: www.top-consultant.de/pressebox.

Über den Beratervergleich TOP CONSULTANT

Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Das Teilnehmerfeld des seit 2010 von compamedia organisierten Wettbewerbs besteht größtenteils aus Management-, IT- und Personalberatern. Diese Unternehmen stellen sich der Untersuchung durch die wissenschaft-liche Leitung des Wettbewerbs: Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff. Medienpartner ist das manager magazin.

Pressekontakt:

Sven Kamerar

Leiter Unternehmenskommunikation

TOP CONSULTANT / compamedia GmbH

Nußdorfer Straße 4

88662 Überlingen

Telefon: 07551 94986-33

presse@compamedia.de

www.top-consultant.de

