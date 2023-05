Klüh Service Management GmbH

Neuer Ranking-Erfolg- KLÜH wieder Nummer 1 im Care Catering

Düsseldorf (ots)

Die gvpraxis hat Klüh Catering in ihrer diesjährigen Marktanalyse zum zehnten Mal in Folge als führenden Contract-Caterer im Bereich Kliniken und Krankenhäuser ermittelt. Darüber hinaus belegt das Unternehmen laut der Fachzeitschrift für professionelle Gemeinschaftsgastronomie den vierten Platz bezogen auf den gesamten Cateringmarkt.

Thorsten Greth, Geschäftsführer von Klüh Catering: "Das Ergebnis des Branchenrankings krönt unsere Erfolgsgeschichte im zurückliegenden 30. Jubiläumsjahr. Zusammen mit weiteren Auszeichnungen, Siegeln, Neuaufträgen und Auftragsverlängerungen durch langjährige Kunden bestätigt uns diese erneute Ehrung durch die gvpraxis einmal mehr, an unserem hohen Qualitätsanspruch festzuhalten, den wir als unsere Erfolgsgrundlage betrachten."

Weitere Auszeichnungen für konsequente Qualitätsausrichtung

Neben den Rankingerfolgen bei der gvpraxis konnte sich die Catering-Sparte der Klüh-Unternehmensgruppe in den zurückliegenden Monaten zudem über Platz eins in der Kundenzufriedenheit*, Platz zwei im Kundenservice** sowie den MARKETING.AWARD der Gemeinschaftsgastronomie in Bronze*** für innovative Nachhaltigkeitsmessung in Betriebsrestaurants freuen. Darüber hinaus ist Klüh Catering Träger des "Frankfurter Preises", einem Preis, der für Pioniergeist steht und unter anderem zukunftsgerichtete Konzepte im Zusammenspiel mit kundennahem Wirtschaften und erfolgreichem unternehmerischen Handeln würdigt.

*DtGV Deutscher Kunden-Award 2022/23 **ServiceValue und die Zeitung "Welt", November 2022 ***gvpraxis und CHEFS CULINAR, Juni 2022

Über Klüh: Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen, Reisende, Schul- und Kindergartenkinder und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer in Deutschland (gvpraxis 05/2023). Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit fast 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 923 Mio. Euro (2022) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

