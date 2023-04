Klüh Service Management GmbH

Reinigungsspezialist überzeugt mit digitalem Prozessmanagement

Klüh Cleaning landet Auftrag am Hannover Airport

Düsseldorf (ots)

Die Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH hat Klüh Cleaning, eine Tochtergesellschaft der Klüh-Gruppe, zum 1. April erneut mit umfassenden Reinigungsleistungen am Hannover Airport beauftragt. Überzeugen konnte der Reinigungsspezialist die Flughafengesellschaft mit einem passgenauen Konzept für ein optimiertes Gebäudemanagement.

Im Rahmen des Auftrags reinigt Klüh Cleaning täglich rund um die Uhr eine Gesamtfläche von rund 62.000 Quadratmetern, die sich auf Terminals, Verwaltungsgebäude und angrenzende Liegenschaften erstreckt. Zu den Leistungen gehören die laufende Unterhaltsreinigung, Außenreinigung, Bereitstellung von Bedarfsartikeln und Reinigung der Sanitärbereiche sowie fortlaufende Sonderreinigungsarbeiten.

Digitale Tools heben Gebäudemanagement auf neues Level

Aufgrund des Umfangs, erhöhter Sicherheitsbestimmungen und eines wechselnden Passagieraufkommens ist die Koordination und Planung des Personals sehr anspruchsvoll. Um die Prozesse zu erleichtern, sie effizienter und transparenter zu gestalten und auf längere Sicht Kosten und Ressourcen zu sparen, arbeitet Klüh vor Ort mit dem selbst entwickelten Managementsystem DigiClean®. Dieses vermittelt anhand eines Anforderungskatalogs mit Leistungsverzeichnis und einer entsprechenden Checkliste in Echtzeit, was mit welcher Priorität und in welcher Reihenfolge gereinigt werden soll. Zusätzlich können mit dem angebundenen Service-Portal DigiService kurzfristige Kundenanfragen sehr schnell von den Reinigungskräften abgerufen und mögliche Probleme zeitnah behoben werden. Gleichzeitig ermöglichen Sensoren die Kontrolle von Füllständen bei Verbrauchsmaterialien oder der Nutzungshäufigkeiten der WC-Bereiche in den Terminals.

Der Hannover Airport ist einer der dynamischsten Impulsgeber für die Region Hannover und ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Für das Jahr 2023 rechnet der Flughafen mit knapp 5 Millionen an- und abfliegenden Passagieren. Mit über 10.000 Beschäftigten am gesamten Campus ist der Standort Flughafen zudem ein wichtiger Jobmotor.

Klüh ist seit über 40 Jahren erfahrener und kompetenter Partner für Flughäfen, Fluggesellschaften und Abfertigungsunternehmen in Deutschland und international. Zu den Kernkompetenzen zählen vernetzte Dienstleistungen, die neben terminalnahen Cleaning-Leistungen auch Flugzeuginnenreinigung, Bordausstattung, Ramp & Hangar Operations, Wartungsaufgaben, Security, Wheelchair-Services und Betreuung von Personen mit eingeschränkter Mobilität umfassen.

Über Klüh:

Klüh Cleaning gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit fast 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 923 Mio. Euro (2022) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

Original-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell