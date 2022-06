action medeor e.V.

action medeor stellt Soforthilfe für Afghanistan bereit

Nach dem verheerenden Erdbeben mit Hunderten Toten stellt das Medikamentenhilfswerk action medeor 20.000 Euro Soforthilfe bereit. Zusammen mit einer Partnerorganisation, die in Afghanistan vor Ort ist, wird action medeor die Soforthilfe nutzen, um die Menschen im Erdbebengebiet mit Notfallmedizin, Lebensmitteln und Babymilch zu versorgen. Die Hilfsgüter werden regional in den Nachbarländern beschafft.

"Unsere Partner berichten uns von vielen Familien, die ihre Häuser verloren haben und jetzt dringend Schutz brauchen. Zudem fehlt es an Lebensmitteln und Medikamenten", erläutert Sid Peruvemba, Vorstandssprecher von action medeor. "Daher haben wir uns entschlossen, schnell einen Beitrag zur Unterstützung der notleidenden Menschen zu leisten."

Hilfe in Afghanistan zu leisten, ist im Moment gar nicht so einfach. "Der Zugang ins Land ist nach der Machtübernahme der Taliban erschwert und viele humanitäre Strukturen sind weggebrochen", sagt Peruvemba. Daher hat sich action medeor entschlossen, die Hilfe zusammen mit der Partnerorganisation Union Aid zu leisten, die auch in den letzten Monaten noch helfend im Land tätig war.

Wer die Arbeit von action medeor unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun. Online unter www.medeor.de/spenden oder über das Spendenkonto DE78 3205 0000 0000 0099 93 bei der Sparkasse Krefeld, Stichwort "Nothilfe weltweit".

