TÜV Rheinland AG

7. Internationaler TÜV Rheinland Global Compact Award für Felix Neureuther

TÜV Rheinland Stiftung zeichnet ehemaligen Skirennläufer und Nachhaltigkeitsbotschafter aus

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Felix Neureuther, einer der erfolgreichsten deutschen Skirennläufer und heutiger TV-Experte, Autor sowie UN-Botschafter für saubere Berge und Gletscher, ist Preisträger des 7. Internationalen TÜV Rheinland Global Compact Awards. Der ehemalige Spitzensportler wird für sein herausragendes Engagement in den Bereichen Bildung, Gesundheit sowie Natur- und Umweltschutz ausgezeichnet. Mit seiner Stiftung, dem Bewegungs- und Bildungsprogramm "Beweg dich schlau! Ein Programm der Felix Neureuther Stiftung", dem Projekt "Naturhelden" und seinem Einsatz für den Schutz und Erhalt der alpinen Ökosysteme leistet Neureuther einen bedeutenden Beitrag zur Förderung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) sowie der Prinzipien des UN Global Compact.

Die Auszeichnung wird im Rahmen eines Festaktes mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur am 1. Oktober im Historischen Rathaus zu Köln verliehen. Zu diesem besonderen Anlass lädt die TÜV Rheinland Stiftung gemeinsam mit dem Oberbürgermeister der Stadt Köln, Torsten Burmester, ein.

"Felix Neureuther bewegt - im wahrsten Sinne des Wortes: Er motiviert Menschen von Kindesbeinen an für ein gesundes Leben im Einklang mit der Natur und damit für ihren persönlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft. Zusätzlich lenkt er mit seinen Medienbeiträgen den Blick von Öffentlichkeit, Politik sowie Veranstaltungs-, Tourismus- und Sportindustrie auf die entscheidenden Faktoren, um Wintersport und insbesondere die Olympischen Winterspiele nachhaltig zu gestalten. Sein Engagement zur Förderung von Bildung, Gesundheit sowie Natur- und Umweltschutz steht so in direktem Einklang mit den Zielen des UN Global Compact und den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen", erklärt Professor Dieter Spath, Vorsitzender des Vorstands des TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V. und der TÜV Rheinland Stiftung, die Entscheidung der Jury.

Felix Neureuther ist der siebte Preisträger des Internationalen TÜV Rheinland Global Compact Awards. Mit der Verleihung des mit 25.000 Euro dotierten Preises zeichnet die TÜV Rheinland Stiftung Persönlichkeiten aus, die sich mit ihrer Arbeit umfassend für Nachhaltigkeit und die Ziele des Global Compact der Vereinten Nationen einsetzen.

Felix Neureuther: Authentisches Engagement für Nachhaltigkeit

Felix Neureuther engagiert sich in herausragender Weise für zentrale Ziele der Vereinten Nationen zur nachhaltigen Entwicklung (SDGs) und setzt wichtige Akzente in verschiedenen SDG-Bereichen. Dabei kombiniert er sein Expertenwissen im Wintersport und seine persönlichen Erfahrungen als Leistungssportler mit einem klaren Wertesystem, das auf Verantwortungsbewusstsein, Heimatverbundenheit und Familiensinn beruht.

Ein zentrales Anliegen Neureuthers ist die Bildung und Förderung von Kindern. Mit seinem Bewegungs- und Bildungsprogramm "Beweg dich schlau! Ein Programm der Felix Neureuther Stiftung" setzt er sich für die körperliche und geistige Gesundheit von Kindern ein, vermittelt Freude an der Bewegung und legt so schon früh den Grundstein für einen gesundheitsorientierten Lebensstil. Mit dem von ihm und seinem Vater Christian initiierten Projekt "Naturhelden", das im Rahmen von "Gesunde Erde. Gesunde Kinder." umgesetzt wird, sensibilisiert er Kinder frühzeitig für Natur- und Umweltschutz und die Zusammenhänge zwischen einer sauberen Erde und ihrer eigenen Gesundheit. Darüber hinaus engagiert sich Neureuther für gemeinsame Aktivitäten mit Organisationen wie der Dietmar Hopp Stiftung, der Audi Stiftung für Umwelt sowie im Präsidium der Special Olympics Deutschland für die Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele.

Ein weiterer Schwerpunkt seines Einsatzes liegt auf dem Natur- und Umweltschutz. Neureuther macht sich aktiv für den Erhalt der Alpenregion stark und lenkt die Aufmerksamkeit auf die gravierenden Auswirkungen des Klimawandels auf den Wintersport einerseits sowie die Auswirkungen von Tourismus und Großveranstaltungen des Wintersports auf das Ökosystem der Alpen andererseits. Als prominenter Verfechter einer nachhaltigen Entwicklung von Wintersport und Alpentourismus wurde er im Jahr 2025 zum UN-Botschafter für saubere Berge und Gletscher ernannt (BRS Conventions Advocate for Clean Mountains and Glaciers).

In diesem Video spricht Felix Neureuther über sein Engagement: https://youtu.be/NeGvrWVdbJk

Global Compact und TÜV Rheinland Stiftung

Um eine nachhaltige Entwicklung in Gesellschaft und Wirtschaft weltweit zu fördern, unterstützt TÜV Rheinland seit 2006 den Global Compact der Vereinten Nationen. Der Global Compact ist eine Initiative, die Unternehmen dazu ermutigt, universelle soziale und ökologische Prinzipien in ihre Geschäftspraktiken zu integrieren.

Ein wichtiger Baustein des langjährigen Engagements von TÜV Rheinland zur Umsetzung der Global Compact Ziele ist die Verleihung des Internationalen TÜV Rheinland Global Compact Awards, der in diesem Jahr bereits zum siebten Mal stattfindet. Die Auszeichnung wird seit 2008 von der TÜV Rheinland Stiftung vergeben, deren Stifter der TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V. ist. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem Reinhold Messner, Dr. Auma Obama und Professorin Antje Boetius.

TÜV Rheinland Stiftung

Die gemeinnützige TÜV Rheinland Stiftung ist aus der TÜV Pfalz Stiftung Sicherheitstechnik und Umweltschutz hervorgegangen. Die Stiftung engagiert sich insbesondere im Bereich der Technikförderung, des Umweltschutzes, in Bildung und Ausbildung sowie nachhaltiger Entwicklung. Stifter ist der TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V., alleiniger Aktionär der TÜV Rheinland AG, die das operative Geschäft des Konzerns führt. Gemeinsam mit der TÜV Rheinland Stiftung bilden Verein und Aktiengesellschaft die TÜV Rheinland Group.

Original-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell