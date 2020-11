Rheinische Post

Landkreise fordern Bund auf, der Ländervorlage zu folgen

"Es wird nicht zu vermeiden sein, den Teil-Lockdown zu verlängern"

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Der Deutsche Landkreistag fordert Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, den Vorgaben der Länder zu folgen und erwartet Lockerungen für Landkreise bei sinkenden Inzidenzen. "Der Beschlussvorschlag der Länder geht in die richtige Richtung. Es wird nicht zu vermeiden sein, den Teil-Lockdown zu verlängern. Über den Winter werden wir eine Gesamtstrategie brauchen, die durchträgt. Einen solchen Ansatz verfolgen die Länder. Das unterstützen wir, der Bund sollte sich dem anschließen", sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Im Zuge dessen sollte es dann auch möglich sein, bei sinkenden Inzidenzen in einzelnen Bundesländern beziehungsweise Landkreisen zu teilweisen Lockerungen zu kommen, betonte Sager. "Wir sollten die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen nur solange wie notwendig aufrechterhalten. Dafür ist ein atmendes System in Abhängigkeit von den jeweiligen regionalen Zahlen die beste Variante."

Mit Blick auf die Schulen sagte Sager, er halte eine Ausweitung der Maskenpflicht für ältere Schüler für machbar.

Ein ambitionierteres Vorgehen forderte er bei der Corona-Warn-App. "Hier müssen wir mindestens ein bis zwei Gänge hochschalten. Das betrifft einerseits mehr Informationen für gewarnte Personen, andererseits eine Anbindung der App an die Gesundheitsämter. Bislang profitieren sie nicht von diesem Instrument. Erforderlich für die Kontaktnachverfolgung der Gesundheitsämter sind Standort- und Kontaktdaten."

