Corona-Krise: Göring-Eckardt übt scharfe Kritik am Krisenmanagement der Kanzlerin

"Prinzip Chaos" bei Bund und Ländern

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach der weitgehend ergebnislosen Ministerpräsidentenkonferenz am Montag scharf kritisiert und von einem "Prinzip Chaos" im Corona-Krisenmanagement gesprochen. "Die Lage in der Corona-Pandemie ist viel zu ernst, als dass sich Bund und Länder dieses Prinzip Chaos weiter leisten können", sagte Göring-Eckardt der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Es darf nicht sein, dass die Bundesregierung im Vorfeld einer Ministerpräsidentenkonferenz massenweise Einzelforderungen erhebt, die die Bürgerinnen und Bürger verunsichern, und am Ende gar nichts davon beschlossen wird", sagte die Grünen-Politikerin. "So untergräbt man das Vertrauen in die Maßnahmen, die bereits bestehen, und die vielleicht noch kommen müssen." Die Leute hätten nach Monaten Pandemie das Recht darauf zu wissen, warum man etwas anordne. "Ich frage mich, wieso ist die Ministerpräsidentenkonferenz von Merkel nicht besser vorbereitet worden? Dieses Vorgehen des Kanzleramts ist mir unverständlich", sagte Göring-Eckardt.

