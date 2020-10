Rheinische Post

Lauterbach fordert Absage des SPD-Landesparteitags in NRW

"Das kann schnell zu einem Superspreading-Event werden"

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat den Chef der NRW-SPD, Sebastian Hartmann, dazu aufgerufen, den für Mitte November geplanten Landesparteitag wegen hoher Corona-Infektionszahlen abzusagen. "Es wäre unverantwortlich, Mitte November den Landesparteitag der NRW-SPD als Präsenzveranstaltung abzuhalten", sagte Lauterbach der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Das kann trotz eines Hygienekonzepts mit rund 600 Teilnehmern, davon 450 Delegierten, schnell zu einem Superspreading-Event werden", sagte Epidemiologe Lauterbach. "Ich rufe Landesparteichef Sebastian Hartmann dazu auf, den geplanten Parteitag abzusagen." Die Altersstruktur der Delegierten sei hoch, das berge ein enormes Risiko, sagte Lauterbach. "Der interne Machtkampf um den Parteivorsitz zwischen Sebastian Hartmann und Thomas Kutschaty darf auf keinen Fall zu einer Gesundheitsgefahr für Delegierte und andere Teilnehmer werden." An diesem Freitagabend hat Hartmann zu einer Videoschalte des Präsidiums und des Vorstandes der NRW-SPD eingeladen, um darüber zu diskutieren, ob der am 14. November in Münster geplante Parteitag mit einer möglichen Kampfkandidatur angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen abgehalten werden kann.

