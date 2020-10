Rheinische Post

JU-Chef Kuban fordert von CDU-Kandidaten klare Aussagen zu künftiger inhaltlicher Aufstellung

"Nachwuchs will wissen, wie sich CDU-Chef die Zukunft des Jahrzehnts vorstellt"

Düsseldorf (ots)

Kurz vor dem ersten gemeinsamen Auftritt der drei CDU-Kandidaten fordert die Junge Union konkrete Punkte für eine Ausrichtung der Partei. "Die Union hat gerade einen großen Vertrauensvorschuss bei den Menschen für das Management in der Pandemie. Aber als Nachwuchs wollen wir schon wissen, wie sich ein CDU-Chef die Zukunft des Jahrzehnts vorstellt", sagte der JU-Vorsitzende Tilman Kuban der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). "Wir wollen die Zukunftsagenda der Kandidaten hören - wir erwarten konkrete Antworten auf die Frage, wie man die 20er Jahre gestalten will", betonte Kuban. Es gehe um Fragen zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz, wie man die digitale Bildung vorantreiben wolle, wie man das Sozialsystem zukunftsfest macht und wie Deutschland zu mehr Umweltschutz komme. Die drei CDU-Kandidaten, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Fraktionschef Friedrich Merz und Außenpolitiker Norbert Röttgen treten bei einer so genannten Pitch-Veranstaltung am kommenden Samstag gemeinsam bei der Jungen Union auf. Eine Wahl zum CDU-Vorsitz hält Kuban in der nächsten Zeit für dringend notwendig, auch in der Corona-Pandemie: "Die CDU sollte zu einer Wahl im Dezember kommen, egal wie."

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell