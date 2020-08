Rheinische Post

Günther: Unions-Kanzlerkandidat muss spätestens Anfang 2021 feststehen

Düsseldorf (ots)

Der Kanzlerkandidat der Union muss nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) spätestens Anfang 2021 feststehen. Eine Entscheidung erst nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im März wie sie CSU-Chef Markus Söder ins Gespräch gebracht hat, halte er "für zu spät", sagte Günther der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Söder habe "eine Menge" mitzureden, und eine CDU-Vorsitz-Kandidatur sei nicht automatisch mit der Kanzlerkandidatur verbunden. "Aber es spricht viel dafür, dass die CDU diesen Anspruch erhebt." Trotz des Festhaltens an ihrer Bewerbung um den CDU-Vorsitz forderte er Norbert Röttgen und Friedrich Merz indirekt auf, sich der Teamlösung von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet anzuschließen. "Auch Jens Spahn, der sicher selbst Ambitionen hatte, aufs Ganze zu gehen, hat sich in ein Team mit Armin Laschet eingebracht. Wenn ein erfolgreicher Politiker wie der Bundesgesundheitsminister das kann, ist es doch nicht zu viel verlangt, wenn auch mal andere darüber nachdenken", sagte Günther. Niemand erwarte, dass öffentliche Diskussionen darüber postwendend zu einer Entscheidung führten. Aber die Chance dazu sei "auf jeden Fall" noch da.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell