Rheinische Post

Pinkwart fordert von Karstadt Kaufhof Investitionen

Düsseldorf (ots)

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) fordert eine Investitionsoffensive von Karstadt Kaufhof: "Damit Galeria Karstadt Kaufhof aus der Krise kommt, muss das Unternehmen kräftig investieren und seine Filialen noch viel stärker durch digitale Angebote unterstützen", sagte Pinkwart der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). "Der stationäre Handel der Zukunft muss mit Erlebnissen und gutem Service punkten und die gleiche digitale Unterstützung wie der Online-Handel bieten. Deshalb fördert das Land innovative Projekte, die digitale und stationäre Angebote kombinieren."

Mit Sorgen sieht Pinkwart die Lücken, die der Konzern reißt: "Galeria Karstadt Kaufhof ist tief verwurzelt in Nordrhein-Westfalen und ein wichtiger Frequenzbringer in vielen Innenstädten. Die angekündigten Schließungen verdeutlichen einmal mehr die massiven Veränderungen im Handel, die Lücken in den Städten reißen." Er forderte: "Nun müssen alle Beteiligten intensiv an Lösungen arbeiten, damit es zukünftig im stationären Handel ein vielfältiges Angebot gibt und Leerstand vermieden wird, notfalls auch durch anderweitige Nutzung."

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell