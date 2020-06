Rheinische Post

Thyssenkrupp Elevator prüft Umzug nach Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Das Aufzugsgeschäft von Thyssenkrupp will seine Zentrale verlegen und sich von der angeschlagenen Mutter in Essen auch räumlich trennen. Favorit für die neue Elevator-Zentrale ist ein Standort in Düsseldorf - die frühere Zentrale des Telefonkonzerns E-Plus am Flughafen, wie die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Freitag) aus Konzernkreisen erfuhr. Ein Umzug mit Symbolkraft: Düsseldorf war lange Sitz der Thyssenkrupp AG, bevor diese ihre Zentrale nach Essen verlegte.

Ein Sprecher von Thyssenkrupp sagte der Redaktion: "Wir haben noch nichts unterschrieben und prüfen derzeit verschiedene Optionen."

Thyssenkrupp Elevator hat 53.000 Mitarbeiter, in der Zentrale in Essen arbeiten 400.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell