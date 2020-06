Rheinische Post

DGB-Chef Hoffmann fordert flächendeckende Corona-Tests für Schüler und Lehrer

Düsseldorf (ots)

Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Reiner Hoffmann, fordert die Politik auf, die Schulen wieder zu öffnen. "Die Rückkehr der Schulen in den Regelbetrieb ist eine dringende Aufgabe, wobei die Gesundheit der Schüler und Lehrer an erster Stelle muss. Hier müssen regional unterschiedliche Lösungen erlaubt sein: Wo es keine Infektionen mehr gibt, sollten Schulen vollständig öffnen", sagte Hoffmann der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Er regte an, dafür auch flächendeckende Corona-Tests zu nutzen: "Flächendeckende Corona-Tests für Schüler und Lehrer können helfen, die Entwicklung zu kontrollieren. Die Test-Kapazitäten sind ja da." Vor allem für benachteiligte Kinder seien die Schulöffnungen wichtig: "Das Distanzlernen benachteiligt gerade Kinder aus sozial schwachen Familien, und viele Schulen sind nur mangelhaft auf die Digitalisierung vorbereitet."

