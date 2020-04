Rheinische Post

Gladbach-Profi Hofmann stockt als Gastronom Kurzarbeiter-Geld seiner Mitarbeiter auf

Borussia Mönchengladbachs Offensivspieler Jonas Hofmann ist im Corona-Shutdown auch als Krisenmanager in der Gastronomie gefragt. Der 27-Jährige ist Mit-Inhaber von drei Filialen einer Sandwich-Kette. "Wir haben 42 Mitarbeiter. Die Restaurants sind derzeit natürlich wie angeordnet geschlossen. Dadurch sind die Mitarbeiter gesundheitlich erst mal geschützt. Finanziell haben wir natürlich auch Kurzarbeit beantragt, allen unseren Mitarbeitern das März-Gehalt aber auf 100 Prozent aufgestockt", sagte Hofmann der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Der Fußball-Profi hat als Unternehmer eine Strategie zur Krisenbewältigung entworfen. "Die Strategie ist, alle Kosten so stark wie möglich zu reduzieren, um liquide zu sein. Des Weiteren werden wir die Zeit auch nutzen und versuchen nun alle Prozesse, die man noch optimieren kann, zu optimieren, um uns bestmöglich auf den Zeitpunkt vorzubereiten, wenn wieder geöffnet werden darf. Parallel dazu arbeiten wir gerade daran, eventuell einen Liefer- und/oder Abholservice bereitzustellen", sagte Hofmann, der seit Januar 2016 für Gladbach spielt und in der Bundesliga auch für Borussia Dortmund und Mainz 05 am Ball war.

