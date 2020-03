Rheinische Post

Auch Daimler-Mitarbeiter mit Coronavirus infiziert

Auch beim Automobil-Hersteller Daimler sind Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert worden. "Auch wir haben Beschäftigte, die von Corona betroffen sind", bestätigte eine Daimler-Sprecherin der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Um welche Standorte es sich handelt, wollte sie nicht sagen. In Mitarbeiterkreisen kursiert das Gerücht, dass es allein am Standort im baden-württembergischen Gaggenau sechs bestätigte Fälle und mehrere Verdachtsfälle gebe. Der Autohersteller stoppt am Montag vorübergehend aufgrund der rasanten Ausbreitung des Virus seine Produktion in den europäischen Werken.

