Rheinische Post

Erster Fall von Corona-Erkrankung in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (ots)

Ein Ehepaar aus Erkelenz ist unter dem Verdacht einer Corona-Erkrankung in die Universitätsklinik in Düsseldorf eingeliefert worden. Nach Informationen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe) ist mindestens eine Person des Ehepaars positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden. Die beiden Ehepartner wurden mit einem Rettungswagen der Feuerwehr in die Düsseldorfer Klinik gefahren. Der Transport erfolgte unter einem besonderen Infektionsschutz. Es handelt sich um den ersten Fall einer bestätigten Corona-Erkrankung in Nordrhein-Westfalen.

