Fortuna-Coach Rösler: Werde in Funkels Schatten stehen

Fortuna Düsseldorf neuer Trainer Uwe Rösler ist sich bewusst, dass in den kommenden Monaten der Schatten seines Vorgängers omnipräsent sein wird. "Friedhelm Funkel hat so viele Erfolge gefeiert, da kann man diese Büchse gar nicht schließen", sagte Rösler der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). "Aber das Rad dreht sich immer weiter, und das Wichtigste in einem Fußballverein ist immer der Ist-Zustand. Friedhelms Verdienste werden hier dennoch immer gewürdigt werden", sagte der 51-Jährige. Rösler, der vorher ausschließlich Trainer bei englischen und skandinavischen Klubs war, hat in seinen ersten beiden Spielen in Liga und Pokal direkt Bekanntschaft mit dem Videoschiedsrichter gemacht und seine erste Gelbe Karte als Trainer gesehen. Nun zog er einen Vergleich zu den englischen Unparteiischen: "In England ist das Verhältnis zu den Schiedsrichtern ruppiger, aber auch freundschaftlicher. Es gibt keinen, der sich autoritär aufführt. Die Grenzen sind einfach ein bisschen weiter - in der Zweikampfführung, aber auch in der Kommunikation. Sie wollen die Emotionen nicht bremsen."

