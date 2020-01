Rheinische Post

Laschet nennt Brexit in Brief an Boris Johnson "Tag des schmerzlichen Abschieds"

Düsseldorf (ots)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat dem britischen Premierminister Boris Johnson zum Brexit geschrieben und an die zentrale Rolle Großbritanniens für die Entstehung Nordrhein-Westfalens erinnert. "Sie werden verstehen, dass der 31. Januar 2020 für Nordrhein-Westfalen daher ein Tag des schmerzlichen Abschieds ist", heißt es in dem Brief, der der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag) vorliegt. Die Erfolgsgeschichte des Landes sei nur denkbar gewesen, "weil uns Großbritannien die Hand der Versöhnung und Partnerschaft gereicht hat", schreibt Laschet weiter und lässt Johnson wissen, dass NRW für die "beispiellose Unterstützung", die tiefe und enge Beziehungen auf allen Feldern der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ermöglicht habe, "immer dankbar" sein werde. In seinem Schreiben bedauert Laschet abermals den Brexit und betont: "Wichtig ist mir aber, an diesem Tag unsererseits die Hand auszustrecken." Das Vereinigte Königreich verlasse die Europäische Union, aber nicht Europa. NRW werde den Brexit als Auftrag verstehen, noch tiefer an "unserer gemeinsamen Freundschaft" zu arbeiten.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell