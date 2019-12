Rheinische Post: Walter-Borjans glaubt nicht an Dauerduell zwischen Heil und Kühnert

Rheinische Post

Der neue SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans glaubt nicht, dass es zu einem Dauerduell zwischen den Parteivizes Hubertus Heil (Arbeitsminister) und Kevin Kühnert (Juso-Chef) kommen wird. "Ich nehme Hubertus Heil und Kevin Kühnert so wahr, dass sie ihre unterschiedlichen Positionen klar zum Ausdruck bringen können und gleichzeitig nicht über andere hinwegrollen", sagte Walter-Borjans. Beide seien kluge Vertreter eines weiten sozialdemokratischen Spektrums. "Es wird also kein Dauerduell zwischen ihnen geben, sondern eine breit aufgestellte, aber in sich geschlossene SPD", sagte Walter-Borjans. Der Arbeitsminister und der Juso-Chef hatten zunächst gegeneinander für einen Vizeposten in der SPD-Führung kandidiert, der Parteitag ließ dann aber fünf statt nur drei Stellvertreter zu und entschärfte die Konfrontation dadurch.

