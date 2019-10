Rheinische Post

Rheinische Post: ZDF nimmt Bewerbung des TV-Satirikers Böhmermann um SPD-Vorsitz nicht ernst

Düsseldorf (ots)

Das ZDF nimmt die Pläne des Satirikers Jan Böhmermann, Parteichef der SPD zu werden, nicht sonderlich ernst. "Die Sendung ,Neo Magazin Royale' ist eine Comedy-Sendung, die die Ereignisse des Zeitgeschehens und die mediale Berichterstattung mit den Mitteln der Ironie und der Satire aufbereitet", sagte ZDF-Sprecher Rainer Stumpf der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Böhmermanns Aktion, so der ZDF-Sprecher, "setzt sich in dieser Form mit der anstehenden Wahl des SPD-Vorsitzes auseinander". Böhmermann war am Dienstag als Mitglied des SPD-Ortsverbands Köthen aufgenommen worden. In seiner ZDF-Sendung und in den sozialen Medien hatte er bereits mehrfach angekündigt, sich beim Parteitag vom 6. bis 8. Dezember in Berlin zum SPD-Chef wählen lassen zu wollen.

