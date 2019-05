Rheinische Post

Rheinische Post: Martin Schulz will nicht gegen Nahles antreten

Düsseldorf (ots)

Der frühere SPD-Parteichef Martin Schulz hat in einem Schreiben an die SPD-Bundestagsabgeordneten klargestellt, dass er bei den vorgezogenen Wahlen zum Fraktionsvorsitz nicht gegen Andrea Nahles antreten wird. "Ich werde nicht für den Fraktionsvorsitz kandidieren", erklärt Schulz in den Schreiben, das der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag) vorliegt. Er verweist auf ein vertrauliches Gespräch mit Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles vor zwei Wochen, in dem er ihr dies mitgeteilt habe. "Ich habe Andrea Nahles in diesem Gespräch auch gesagt, dass es für mich selbstverständlich wäre sie zu informieren, sollte ich gegen sie antreten wollen. Dies war vor dem Gespräch nicht der Fall, und ist es auch jetzt nicht", schreibt Schulz weiter. Er bekräftigte die Haltung des Parteivorstandes, "nun keine Personaldebatten zu führen. Diese Vorgehensweise halte ich für richtig." Der SPD riet er, sich auf "die inhaltliche und vertiefte Aufarbeitung der letzten Ergebnisse" zu konzentrieren.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell