Rheinische Post

Rheinische Post: Ansturm auf Förderprogramm für Erzieher

Düsseldorf (ots)

Für das Förderprogramm des Bundesfamilienministerium für eine praxisnahe Erzieherausbildung gibt es fast dreimal so viele Bewerber wie Plätze: Für 2500 geförderte Plätze liegen rund 7000 Bewerbungen vor, wie aus Zahlen des Ministeriums hervorgeht, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag) vorliegen. Die Ausbildung wird mit insgesamt knapp 37.500 Euro in drei Jahren gefördert. "Aus allen Teilen Deutschlands erreichen uns Anträge", sagte Familienministerin Franziska Giffey (SPD). "Wir können gar nicht so viel ermöglichen, wie es Bedarf gibt." Für 2500 Fachkräfte, die sich fortbilden lassen, um die Betreuung der Auszubildenden zu gewähren, stellt das Ministerium zudem je 1000 Euro zur Verfügung. Auch dieses Weiterbildungsprogramm stößt auf reges Interesse: 8000 Anträge zählt das Ministerium bereits. Die SPD-Politikerin rief die Länder dazu auf, bereitgestellte Mittel für mehr Qualität in den Betreuungseinrichtungen auf Fachkräfte zu verwenden. "Hier muss jetzt im ganzen Land ein Schwerpunkt gesetzt werden", sagte Giffey.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell