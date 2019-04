Rheinische Post

Rheinische Post: Stadt Düsseldorf verbietet Uber-Fahrern den Betrieb

Düsseldorf (ots)

Die Stadt Düsseldorf hat einem der wichtigsten Partner des Fahrdienstleisters Uber vorläufig den Betrieb in Düsseldorf untersagt. "Die Stadt Düsseldorf hat uns mit sofortiger Wirkung die Beförderung von Personen verboten. Wir stellen den Betrieb vorübergehend ein", heißt es in einer Mail des Mietwagenunternehmens Safedriver Ennoo an die Mitarbeiter, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe) vorliegt. Alle Arbeitsverträge mit Mitarbeitern sollen demnach gekündigt werden. Für Uber ist das ein heftiger Rückschlag. Safedriver Ennoo zählt zu den wichtigsten Partnern des Unternehmens, das bei der Beförderung anders als früher nicht mehr auf Privatfahrer, sondern auf Mietwagen-Unternehmen setzt. In der Taxi-Branche hatte es jedoch Kritik gegeben, die Fahrer würden sich nicht an die gesetzlich geltenden Regelungen halten. Die Stadt Düsseldorf hatte zuletzt sechs Verfahren gegen Mietwagen-Unternehmen in Düsseldorf eingeleitet, darunter auch Safedriver Ennoo.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell