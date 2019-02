Rheinische Post

Rheinische Post: Tempolimit auf dem Rhein würde die Luft in den Städten nicht verbessern

Düsseldorf (ots)

Der Einfluss von Binnenschiffen auf die Stickstoffdioxid-Konzentration in Städten ist gering. Zu diesem Ergebnis kommt die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP, über die die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Freitag) vorab berichtet. Nachweisbare Wirkungen der Binnenschifffahrt seien "stark auf die Flussnähe beschränkt", heißt es darin. Die Bundesregierung bezieht sich dabei auf Untersuchungen der Bundesanstalt für Gewässerkunde aus dem Jahr 2015. Untersucht wurde am Niederrhein bei Wesel, am Mittelrhein bei Köln und Bonn, der Oberrhein südlich von Karlsruhe und die Spree in Berlin. Der Grenzwert sei oft schon im Uferbereich deutlich unterschritten worden. Entscheidender als das Tempo seien bei Schiffen die Strömung, Gewässertiefe oder Ladung. Im Zusammenhang mit Diesel-Fahrverboten war auch ein Tempolimit für Binnenschiffe diskutiert worden.

