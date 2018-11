Düsseldorf (ots) - Die rigiden Auflagen für die Vergabe der neuen Mobilfunklizenzen für die Zukunftstechnik 5G sind vernünftig: Deutschland braucht eine bessere Versorgung mit schnellem Mobilfunk zumindest per LTE auch auf dem Land - also fordert die Netzagentur dies von den drei Mobilfunkriesen als Gegenleistung dafür, dass sie wohl relativ günstig Lizenzen für das revolutionäre Echtzeitnetz 5G erhalten. Richtig ist, dass die Netzbetreiber auf dem Land enger zusammenarbeiten sollen. Das spart Milliarden und verbessert die Versorgung. Damit in den Städten schnell in die 5G-Netze investiert wird, sollte eine Regulierung unterbleiben. Das muss die Netzagentur klarstellen. Denn wenn drei Konzerne zig Milliarden Euro für eine neue Technik ausgeben sollen, ist es falsch, sie zum billigen Untervermieten an Wettbewerber wie United Internet zu zwingen. Deutschland braucht einen Schub an Investitionen und einen Wettbewerb der Innovationen, kein Preisdumping auf Kosten der Qualität. Nur so kann das Land gegen China, die USA oder Korea antreten, wo die Vorbereitungen für 5G viel weiter sind.

