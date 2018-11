Rheinische Post: Kommentar: Weniger Spätlandungen gut für alle

Düsseldorf (ots) - Gut, dass Eurowings beim Kampf gegen das Verspätungschaos vorangeht. Es ist zu loben, dass der Lufthansa-Ableger die Nachtflugregeln nicht mehr bis zum Exzess ausreizen will. Wenn in Düsseldorf Flüge regulär bis 23 Uhr ankommen sollen, dann ist es eben dreist, bis 22.45 Uhr Landungen fest einzuplanen - und dann laufend wegen angeblich unvermeidbarer Verspätungen doch in der eigentlich verbotenen Zeit zu landen. Die Initiative für weniger sehr späte Landungen und für mehr Pünktlichkeit sollte breit aufgegriffen werden. Auch die anderen Airlines müssen ihre Flugpläne großzügiger stricken und mehr Jets vorhalten, um Pannen besser abfedern zu können - selbst wenn das die Kosten und Preise etwas erhöht. Die Initiative von Eurowings zeigt, wie der Streit um die Kapazitätserweiterung des Airports entschieden werden könnte: Es mag richtig sein, zu Spitzenzeiten mehr Flüge zu erlauben, damit Geschäftsreisende gut umsteigen können und um den insgesamt steigenden Bedarf zu decken. Aber die Zahl der sehr späten Landungen muss gleichzeitig im Interesse der Passagiere und der Anwohner sinken. Auch die Wirtschaft braucht keine Nachtlandungen, Überseeflüge kommen sowieso zu ganz anderen Uhrzeiten an.

