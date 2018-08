Rheinische Post: Grütters will noch in diesem Herbst Spatenstich für Einheitsdenkmal

Düsseldorf (ots) - Kulturstaatsministerin Monika Grütters will in diesem Herbst den Spatenstich zum Einheitsdenkmal vor dem Berliner Stadtschloss vollziehen. "Wenn wir es jetzt schnell hinbekommen, hätten wir das Denkmal zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit", sagte Grütters der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Das ist mein Ziel", sagte die CDU-Politikerin. Da die Erstellung vom Baustart bis zur Fertigstellung rund 24 Monate in Anspruch nehme, müsse nun aufs Tempo gedrückt werden. "Wir sollten jetzt den ersten Spatensicht in diesem Herbst zügig vollziehen", sagte die Kulturbeauftragte der Bundesregierung. Der Haushaltsausschuss des Bundestages müsse die Mittel freigeben und das Land Berlin die Baugenehmigung verlängern. Nachdem der Bundestag bereits dreimal darüber abgestimmt habe, setze sie alles daran, dass das Denkmal "Bürger in Bewegung" nun endlich auch realisiert werde. "Sonst wird daraus nichts mehr: Jetzt oder nie", sagte Grütters.

