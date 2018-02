Rheinische Post: Kauder erwartet wachsende Popularität Merkels durch neue Kanzlerin-Befragung

Düsseldorf (ots) - Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Befragung der Bundeskanzlerin im Bundestag soll noch in diesem Jahr beginnen. "Wir wollen damit 2018 starten", sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Danach soll sich die Regierungschefin drei Mal im Jahr den Abgeordneten stellen. "Ich bin mir sicher, dass diese Befragung Angela Merkels Popularität steigern wird", erklärte der CDU-Politiker. Es werde dann sichtbar werden, wie sie in den Themen drinstecke und wie tief sie über die Dinge nachdenke.

