Rheinische Post: Zu wenig Wettbewerb

Verbraucher, bei denen im Herbst der Bildschirm dunkel blieb, haben es nun schwarz auf weiß: Bei Unitymedia gab es 2017 die meisten Pannen. Das Unternehmen machte mit schlechter Technik und schlechtem Service von sich reden. Davon können auch viele Telekom-Kunden ein Lied singen, seit der Bonner Konzern sie zwingt, von stabilen ISDN-Verbindungen auf internetbasierte Anschlüsse umzusteigen. Die Verbraucherzentralen sammelten massive Beschwerden über ausgefallene Telefone und unerreichbare Service-Hotlines, die Kunden in Warteschleifen verhungern lassen. Das systematische Problem dahinter ist, dass die Unternehmen unfertige Produkte auf den Markt bringen und auf Nachbesserung im laufenden Betrieb setzen. Auch in der Autoindustrie gab es mal diesen Trend, bevor der Wettbewerb die Hersteller zu mehr Sorgfalt und Garantien zwang. Ordnungspolitisch kann es auf die Netzausfälle nur eine Antwort geben: Die Branche braucht mehr Wettbewerb. Die Fusion von E-Plus und Telefonica ging da in die ganz falsche Richtung.

