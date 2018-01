Rheinische Post: Kommentar: Notfallversorgung besser organisieren

Düsseldorf (ots) - Bei der Notfallversorgung ist die Erkenntnis, wie die Behandlung der jährlich Millionen von Patienten besser organisiert werden kann, längst vorhanden. Die Lösung sind Arztgemeinschaften von Praxis- und Klinik-Medizinern unter einem Dach, die gemeinsam die Fälle schnell nach Dringlichkeit und Behandlungsart an den richtigen Arzt verweisen können. Für die Patientenversorgung wäre das auch die beste Variante: fachlich fundierte Behandlung, kürzere Wartezeiten. Allein an der Umsetzung hapert es. Die Ärzte rufen nach mehr Geld für die Realisierung eines solchen Konzepts. Möglicherweise muss tatsächlich langfristig mehr in die Notfallversorgung investiert werden. Da eine gemeinsame Notfall-Versorgung von Arztpraxen und Krankenhäusern aber auch effizienter sein wird als das bisherige System, werden keine Milliarden-Summen notwendig sein. Auch die Patienten können einen Beitrag zur besseren Notfallversorgung leisten, indem sie mit gesundem Menschenverstand ihr Problem betrachten und nicht mit Bagatellen die Notaufnahmen verstopfen. Für kleinere medizinische Probleme sollte man immer noch die regulären Sprechenzeiten von Montag bis Freitag abwarten.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell