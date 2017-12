Rheinische Post: Klingbeil: "Ich werde meiner Partei einiges abverlangen"

Düsseldorf (ots) - Der neue SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat einen schonungslosen Erneuerungsprozess für seine Partei angekündigt. "Ich werde der Partei einiges abverlangen. Das Desaster bei der Bundestagswahl ist ein Auftrag für diese Erneuerung", sagte Klingbeil der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Ich werde Dinge in Frage stellen, die wir in der SPD schon immer so gemacht haben. Es wird ergänzend zur klassischen Struktur von Ortsvereinen und Parteitagen neue und digitale Beteiligungsformen geben", kündigte Klingbeil an. Klingbeil sprach sich zudem für eine Mitglieder-App aus, mit der die Mitglieder in der SPD kommunizieren, sich informieren und sich einbringen könnten. "Das ist eine von vielen Ideen, die wir prüfen. Wir erreichen per E-Mail im Moment weniger als die Hälfte unserer Mitglieder. Das kann nicht so bleiben. Wir brauchen Plattformen für Mitglieder, die es auch der Parteispitze ermöglichen, ein besseres Gefühl für die Stimmung und die Wünsche der Basis zu bekommen."

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell