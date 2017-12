Rheinische Post: Designierte SPD-Vize-Chefin Kohnen fordert Bodenpreisbremse bundesweit

Düsseldorf (ots) - Die designierte SPD-Vizechefin Natascha Kohnen hat eine bundesweite Deckelung der Grundstückspreise gefordert. "Eines der aktuell größten Probleme für die Menschen ist es, bezahlbaren Wohnraum zu finden", sagte Kohnen der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Wir müssen nicht nur die Mietpreisbremse verschärfen, wir brauchen auch eine Bodenpreisbremse. Am besten bundesweit", fügte Kohnen hinzu. Die bayerische SPD-Landesvorsitzende warnte: "In vielen Metropolregionen wie in München haben die Leute schon resigniert."

