ARD Presse

Jahr der Nachricht

ARD engagiert sich für Medienbildung und setzt Schwerpunktthema Nachrichten

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

2024 ist das Jahr der Nachricht - für die ARD ein Anlass, auf den sicheren Umgang mit Nachrichten aufmerksam zu machen. Dafür gehen die einzelnen ARD Medienhäuser mit einem breiten Medienkompetenzangebot in den Herbst und starten am 19. September mit dem ARD Nachrichtentag.

"Mitmischen! bei der tagesschau" - Angebot für alle Altersgruppen

Eine Aktion für Klein und Groß ist am 19. September das "Mitmischen! bei der tagesschau". In dieser Online-Veranstaltung diskutieren die Teilnehmenden mit dem tagesschau-Team über die Themenauswahl, erleben in interaktiven Workshops unter anderem, wie sie Desinformation in den Sozialen Medien erkennen und erfahren, wie eine tagesschau-Ausgabe in einfacher Sprache entsteht.

ARD Nachrichtentag - Mitmachaktionen in den Redaktionen

Die Angebote des ARD Nachrichtentags richten sich an die ganze Gesellschaft, von Jung bis Alt, in den Städten und auf dem Land. Kinder und Jugendliche können am 19. September beispielsweise bei mehreren Sendern die Nachrichten mitgestalten. Außerdem bieten verschiedene ARD Medienhäuser Redaktionsbesuche für alle an, Lehrkräfte erhalten Anregungen für Projekte im Unterricht und Senioren können eine eigene Sendung produzieren.

Deine Story - young reporter präsentieren ihre Good und Bad News

Ihre ganz persönlichen "Nachrichten" präsentieren rund um den 19. September die young reporter: junge Menschen, die in den vergangenen Monaten unter der Überschrift "Good News. Bad News. Deine Story" mit Unterstützung von Profi-Journalistinnen und -Journalisten ihre Geschichten als Audio- und Video-Beiträge produziert haben.

ARD Jugendmedientag am 13. November 2024

Am 13. November folgt dann der ARD Jugendmedientag, bei dem Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland mitmachen können. Sie lernen die Studios und Redaktionen der Medienhäuser von innen kennen, können eigene Medienbeiträge produzieren, sich ausprobieren und mitdiskutieren. Außerdem kommen ARD Journalistinnen und -Journalisten zu Workshops in die Schulen, bieten Online-Fortbildungen an und informieren in interaktiven Livestreams über ihre Arbeit. Schwerpunktthema ist auch hier das Thema Nachrichten. Anmeldungen sind ab dem 16. September möglich.

Eine Übersicht aller ARD-Medienkompetenzangebote finden Sie auf ard.de/medienkompetenz.

Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell