didacta 2024: ARD, ZDF und Deutschlandradio für die Schule

Mit ihrem Auftritt auf der größten Bildungsmesse Europas, der "didacta" in Köln, präsentieren ARD, ZDF und Deutschlandradio vom 20. bis 24. Februar 2024 gemeinsam eine Auswahl ihrer Bildungs- und Medienkompetenzangebote.

Auf einer Fläche von 100 Quadratmetern bündeln ARD, ZDF und Deutschlandradio ihr Know-how und stellen eine Auswahl ihrer multimedialen und vielfältigen Angebote rund um das Thema Bildung und Medienkompetenz vor. Von Sendungen und Podcasts über Lehrerfortbildungen bis hin zu fertigen Unterrichtspaketen können Lehrkräfte, Pädagoginnen und Pädagogen und Wissensvermittelnde sich mit Mitarbeitenden von ARD, ZDF und Deutschlandradio austauschen. Sie erhalten Einblicke in Webangebote, Games, Apps, Augmented Reality- und Virtual Reality-Angebote. Die fundierten Bildungsinhalte sind frei zugänglich und können ohne vorherige Anmeldung sofort im Unterricht eingesetzt werden.

Für jede Schulart und jeden Fachbereich etwas dabei

In einem Dialogcafé (Halle 7.1 C 039) laden ARD, ZDF und Deutschlandradio zum Austausch ein. Interessierte können zu den Themenfeldern Medien- und Nachrichtenkompetenz, Geschichte & Politik, Kunst & Kultur, MINT, Grund- & Vorschule hier die Angebote von der Vorschule bis zur Oberstufe kennen lernen und sich beraten lassen. Jeden Tag sendet der Deutschlandfunk live vom Stand und lässt sich bei Interviews und Reportagen zu schulischen oder beruflichen Bildungsinnovationen für "Campus&Karriere" über die Schulter schauen.

Workshopangebote zum Anschauen, Ausprobieren und Diskutieren

Weitere Themen sind: Mental Health mit planet schule (SWR) oder der Deutschlandfunk-Podcast "KI verstehen". Kreative Kita-Angebote wie "KiKANiNCHEN", "KiKA-Baumhaus" und "Ene, Mene, bu" sowie Medienkompetenz mit dem "Team Timster" und "f.im.chat" gibt es von KiKA. Mit Maus und Elefant kann man erste Grundzüge des Programmierens lernen (WDR). Um Geschichtsvermittlung geht es im Deutschlandfunk-Podcast "Der Rest ist Geschichte" sowie im Workshop "Gegen das Vergessen", in dem planet schule (WDR/SWR) Games, Apps und Filme für den kompetenzorientierten Geschichtsunterricht vorstellt, zum Beispiel die Apps "WDR AR 1933-1945", "Stolpersteine NRW" oder die Serie "Der Krieg und ich". In einem Workshop treffen Schülerinnen und Schüler die Zeitzeugen der in Co-Kreation mit der Schule entstandenen neuen WDR AR-App "Stunde 0 - Überleben nach dem Zweiten Weltkrieg". Das ZDF präsentiert u.a. die neuesten Videos seines Angebots "Terra X plus Schule".

Daneben laden ARD, ZDF und Deutschlandradio die Messebesucherinnen und -besucher ein, im VR-Bereich verschiedene Virtual Reality-Angebote auszuprobieren, um zum Beispiel mit ZDF 360° in die Geschichte zurückzureisen.

News und Forum Bildungsperspektiven

Passend zum "Jahr der Nachricht", in dem insbesondere junge Menschen für die Bedeutung vertrauens-würdiger Informationen sensibilisiert werden sollen, geht es auch am Messestand von ARD, ZDF und Deutschlandradio um Aufklärung über Desinformation und Fake News: Reporterin Insa Backe zeigt mit der Maus, wie man Fakes entlarvt (WDR). Um das Thema geht es auch im Lernspiel "SWR Fakefinder" und in mehreren Workshops von planet schule.

Abgerundet wird der Messeauftritt mit Panels auf dem "Forum Bildungsperspektiven" (Halle 7.1 C 40/D41) am Samstag, 24. Februar 2024 von 10.30 bis 15.45 Uhr. Die Moderation übernimmt André Gatzke. Auf der didacta-Bühne diskutiert der Deutschlandfunk mit Gästen und Publikum über Wege aus der Bildungskrise.

LINKS:

