"ARD Jugendmedientag - alles KI?" am 15. November 2023

Stuttgart

Die ARD Medienhäuser öffnen wieder ihre Türen für Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse. Beim "ARD Jugendmedientag - alles KI?" am 15. November 2023 geht es vor allem um das Thema "Künstliche Intelligenz".

Künstliche Intelligenz und Medienkompetenz

Programmgestaltende und Mediencoaches der ARD wollen sich gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern dem Thema "KI und Medienkompetenz" annähern: Wie können sich Schülerinnen und Schüler in der immer schneller entwickelnden Medienwelt zurechtfinden? Wie nützlich sind Tools wie ChatGPT? Und: Was kann man eigentlich noch glauben, in einer Welt mit künstlicher Intelligenz, in der Fake News noch wirksamer verbreitet werden können?

Workshops in ARD Medienhäusern, Schulen oder digital

Mit diesen und vielen weiteren Themen beschäftigt sich der diesjährige ARD Jugendmedientag. Ob bei Workshops in den Studios der ARD Medienhäuser, vor Ort in den Schulen oder ganz digital - mit praktischen Tipps und Tricks für die Mediennutzung, Hintergrundinformationen und natürlich viel Ausprobieren.

Das Programm, weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeiten gibt es ab dem 14. September auf: www.ard.de/jugendmedientag .

