ARD Presse

CIVIS Medienpreis 2023 | Acht Programme ausgezeichnet und ein Spezialpreis an Isabel Schayani

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Die Gewinner:innen des Europäischen CIVIS Medienpreises für Integration und kulturelle Vielfalt 2023 stehen fest: Der mit 15.000 Euro dotierte Hauptpreis, der CIVIS TOP AWARD, geht an den Dokumentarfilm ARTE THEMA: Letzte Zuflucht - Das Haus am Tor zur Sahara (ARTE G.E.I.E) von dem Autor und Regisseur Ousmane Samassékou. Ein Werk über Menschen unterwegs, am Südrand der Sahara, über ihre Träume und Traumata. Die Produktion ist ebenfalls Gewinnerin des CIVIS VIDEO AWARD in der Kategorie Information. Die Jury des CIVIS Medienpreises begründet ihre Entscheidung so: "Die Dokumentation erzählt von den Schicksalen dieser Migrant:innen, einfühlsam, aber nie aufdringlich, nah, aber nie übergriffig. Eine Dokumentation, eindringlich wie wenige andere."

Den VIDEO AWARD in der Kategorie Unterhaltung bekommt der Autor Ulf Ryberg mit The Lost, Folge 1 (SVT).

(SVT). Katz Laszlo und Mohamed Bah gewinnen mit Mohamed (The Europeans | Are We Europe) in der Kategorie VIDEO AWARD | Social-Media-Formate.

(The Europeans | Are We Europe) in der Kategorie VIDEO AWARD | Social-Media-Formate. Der CIVIS AUDIO AWARD in der Kategorie lange Programme geht an Ute Lieschke für Welcome Home Dr. Marco - Identitätssuche zwischen Karl-Marx-Stadt und Kenia (SWR | Deutschlandfunk).

(SWR | Deutschlandfunk). Das Rennen in der Kategorie kurze Programme macht Roman Fillinger mit Flucht aus der Ukraine - Achterbahnfahrt der Gefühle, "Rendez-vous": Der Vorsatz: "Ich will leben statt warten.", Folge 6/6 (Schweizer Radio und Fernsehen).

(Schweizer Radio und Fernsehen). Gewinner des Publikumspreises CIVIS AUDIO AWARD Podcasts sind die Autor:innen Cengiz Tarhan, Larissa Sobral, Sophie Anggawi, Karina Gordok, Isabelle Werner, Salwa Houmsi mit Unter Almans - Migrantische Geschichte(n) | Die Angst nach dem Anschlag in Hanau: Parshad über Wut, Folge 2 (Radio Bremen / COSMO)

Jonathan Brunner gewinnt mit Border Conversations (Filmakademie Baden-Württemberg) den YOUNG C. AWARD.

(Filmakademie Baden-Württemberg) den YOUNG C. AWARD. Den Publikumspreis CIVIS CINEMA AWARD erhalten der Regisseur David Wnendt und der Produzent Fabian Gasmia für den Film Sonne und Beton (Seven Elephants, Constantin Film | Constantin Film Verleih).

(Seven Elephants, Constantin Film | Constantin Film Verleih). Isabel Schayani erhält einen Spezialpreis der CIVIS VIDEO Jury "für ihre langjährige, herausragende und nachhaltige Berichterstattung zum Thema Flucht und Asyl", so die Jury-Begründung.

Europas bedeutendster Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt wird im Rahmen einer Fernsehsendung verliehen. Ab Samstag, 10.6., ist die Sendung in der ARD Mediathek abrufbar, am Sonntag, 11.6., 23:35 Uhr strahlt die ARD/Das Erste die Preisverleihung aus.

Durch die Preisverleihung führt die Journalistin und Moderatorin Natalie Amiri.

Partner:innen der CIVIS Medienstiftung, zu deren Aktivitäten unter anderem die Ausrichtung des CIVIS Medienpreises zählt, melden sich in der Sendung zu Wort: Tom Buhrow, Vorsitzender des CIVIS Kuratoriums und WDR-Intendant, Andreas Freudenberg, Kuratoriumsvorsitzender der Freudenberg Stiftung, die Intendanten Peter Limbourg (Deutsche Welle) und Stefan Raue (Deutschlandradio), der Generaldirektor Roland Weißmann (ORF) sowie der Direktor für Entwicklung und Angebot der SRG SSR, Bakel Walden, Minu Barati-Fischer von der Produzentenallianz, Christiane von Websky, Leiterin Bereich Teilhabe und Zusammenhalt der Stiftung Mercator, Friederike Behrends, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Postcode Lotterie.

Im Wettbewerb um den CIVIS Medienpreis waren annähernd 900 Programme aus 22 EU-Staaten und der Schweiz vertreten. CIVIS ist Europas bedeutendster Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt. Er wird seit 1988 in unterschiedlichen Kategorien verliehen.

Der CIVIS Medienpreis steht unter der Schirmherrschaft des Europäischen Parlaments.

Hier geht es zu den Sendeterminen.

Presseinformationen und Bildmaterial finden Sie hier.

Folgen Sie CIVIS auf Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | #civis2023

Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell