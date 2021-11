ARD Presse

Die mehrfach ausgezeichnete Medienkompetenz-Initiative "so geht MEDIEN" von ARD, ZDF und Deutschlandradio erweitert ihr Spektrum und bietet ab sofort auch Unterrichtsmaterialien für Grundschulen an. In Kooperation mit KiKA startet die neue Sparte "so geht MEDIEN - Grundschule mit Team Timster" mit zunächst vier Modulen zu digitalen Themen. Wie bei seinem Kernangebot für Jugendliche ab zwölf Jahren stärken humorvolle Videos und ideenreiches, pädagogisch fundiertes Unterrichtsmaterial die Medienkompetenz der sechs- bis zehnjährigen Grundschülerinnen und Grundschüler. Alle Materialien stehen kostenlos und zum Download zur Verfügung.

KiKA-Moderatorin Soraya Jamal und KiKA-Moderator Tim Gailus führen durch die altersgerechten, unterhaltsamen Videos und geben den Grundschulkindern Tipps zum kompetenten Umgang mit Medien - wie spannende Bilder oder Geräusche entstehen und wie der Klassen-Chat für alle fair bleibt. "Mama, Papa: Legt das Handy weg!", lautet eine der vier neuen Unterrichtseinheiten - denn ein bewusster Umgang mit dem Handy gehört heute zu den wichtigsten Medienkompetenzen von Heranwachsenden.

In ideenreichen Aufgaben für den Unterricht setzen sich die Kinder ihrem Alter entsprechend tiefer mit den Themen auseinander - sie setzen einen Handyvertrag für ihre Familie auf, gehen im Schulhof auf eine Foto-Rallye, machen Geräusche zu Bildern und üben spielerisch die Regeln eines Klassenchats.

Die Videos und die Unterrichtsmaterialien entstehen unter pädagogischer Fachberatung von Dr. Maya Götz, Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI).

"so geht MEDIEN" www.so-geht-medien.de ist die gemeinsame Medienkompetenzplattform von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Sie wird federführend vom Bayerischen Rundfunk produziert. 2017 wurde "so geht MEDIEN" mit dem Pädagogischen Medienpreis ausgezeichnet und 2018 für den Grimme Online Award nominiert. Die Verbraucherzentrale Bundesverband hat drei der Unterrichtseinheiten für 12- bis 16-Jährige mit der Note "sehr gut" bewertet - "Fake News im Netz erkennen", "Extremismus im Netz erkennen" und "Das Urheberrecht in der Mediennutzung".

ARD-Medienkompetenz: Mehr multimediale Medienkompetenz-Inhalte bietet die Seite ard.de/medienkompetenz. Die ARD-Angebote sind für den Präsenz- und Distanz-Unterricht ebenso geeignet wie zum Anschauen und Stöbern in der Freizeit. Für eine bessere Orientierung und Nutzung sind die Inhalte in die drei Kategorien "Grundschulen", "weiterführende Schulen" und in die generationsübergreifende Kategorie "Medienkompetenz für alle" unterteilt.

