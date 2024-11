Forum Moderne Landwirtschaft e.V.

Shortlister für den Innovationspreis Moderne Landwirtschaft bekannt

Forum Moderne Landwirtschaft und topagrar verkünden Finalisten

Das Forum Moderne Landwirtschaft und top agrar freuen sich, die Shortlist für den diesjährigen Innovationspreis Moderne Landwirtschaft bekannt zu geben. Der Preis, der gemeinsam von beiden Partnern ins Leben gerufen wurde, zeichnet jährlich innovative und zukunftsweisende Ideen und Technologien in der Landwirtschaft aus. Die Preisverleihung findet im Januar im Rahmen der Grünen Woche in Berlin statt und setzt den Fokus auf Lösungen, die innovative Ansätze für die Landwirtschaft bieten und weiter auf Betriebe, die gezielt Maßnahmen der regenerativen Landwirtschaft umsetzen. Deshalb wird zum zweiten Mal zusätzlich zur Hauptkategorie auch der Sonderpreis "Regenerative Landwirtschaft" vergeben.

"Wir sind begeistert von der Vielfalt und Innovationskraft der eingereichten Projekte. Die Shortlist zeigt eindrucksvoll, wie viele Unternehmen und Höfe mit kreativen und zukunftsorientierten Ansätzen zur Weiterentwicklung der Landwirtschaft beitragen," erklärt Lea Fließ, Geschäftsführerin des Forums Moderne Landwirtschaft. "Besonders freuen wir uns, in diesem Jahr den Sonderpreis für regenerative Landwirtschaft zu vergeben und damit das Engagement für eine Landwirtschaft, die einen besonderen Ansatz verfolgt, um Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen, weiter zu fördern."

Auch Matthias Schulze Steinmann, Chefredakteur von top agrar, zeigt sich beeindruckt von den eingereichten Innovationen: "Mit dem Innovationspreis wollen wir zeigen, dass die Landwirtschaft nicht nur zukunftsfähig, sondern auch Vorreiter für nachhaltige Lösungen sein kann. Die nominierten Projekte bieten innovative Antworten auf zentrale Herausforderungen der Branche und stehen für einen Wandel hin zu einer produktiven und gleichzeitig ressourcenschonenden Landwirtschaft."

Die nominierten Unternehmen in der Hauptkategorie und die Höfe im Sonderpreis "Regenerative Landwirtschaft" haben mit ihren Projekten gezeigt, wie Innovation und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können und dabei ökologische wie wirtschaftliche Vorteile für die Landwirtschaft erzielen.

Shortlist für die Hauptkategorie des Innovationspreises Moderne Landwirtschaft:

RoBoTec PTC - RoBo®Cut System Das RoBo®Cut System ist das weltweit erste vollautonome KI-gesteuerte System zur individuellen Einzelfertigung von Pflanzen. Durch den Einsatz von Robotik, präzisem Laserschnitt und 3D-Bilderkennung wird das Pflanzenmaterial effizient und steril bearbeitet. Diese Technologie unterstützt eine lokale Pflanzenproduktion und beschleunigt die Züchtung neuer Sorten, die zur Anpassung an den Klimawandel notwendig sind. KuhTracking by Mechatronik Austria GmbH & cognify GmbH Kuhtracking hat ein System entwickelt, das die Gesundheit und Aktivität von Kühen kontinuierlich überwacht und so frühzeitig gesundheitliche Probleme erkennt. Diese innovative Technologie ist für die moderne Landwirtschaft besonders relevant, da sie durch kamerabasierte KI-Technologie das Herdenmanagement revolutioniert. Ohne Hardware am Tier ermöglicht das System eine 24/7-Überwachung des Gesundheitszustands und Verhaltens der Kühe. SAM-DIMENSION - Unkrautkartierung SAM-DIMENSION bietet ein KI-basiertes System zur präzisen Erkennung und Kartierung von Unkraut mittels Drohnen- oder Satellitenbilder. Die punktgenaue Identifikation von Unkraut reduziert den Einsatz von Herbiziden, fördert die Biodiversität und trägt zu einer umweltschonenden Landwirtschaft bei.

Shortlist für den Sonderpreis "Regenerative Landwirtschaft":

Reber Innovative Landwirtschaft Reber Innovative Landwirtschaft setzt auf regenerative Methoden wie Mischkulturen, Zwischenfrüchte und Humusaufbau, um die Bodenfruchtbarkeit zu fördern und den Boden langfristig zu regenerieren. Durch den gezielten Verzicht auf chemische Hilfsmittel und eine minimalinvasive Bodenbearbeitung wird eine nachhaltige und schonende Bewirtschaftung ermöglicht. Hofgut Dettenberg Das Hofgut Dettenberg kombiniert traditionelle und moderne Ansätze wie Agri-PV in Kombination von Legehennenhaltung, um geschlossene Nährstoffkreisläufe zu schaffen und die Bodenstruktur zu verbessern. Der Hof fördert gezielt die Biodiversität und stärkt die Resilienz seiner Kulturen gegen klimatische Herausforderungen. Jesinger Hof Der Jesinger Hof setzt auf ein nachhaltiges, geschlossenes Kreislaufsystem mit Fokus auf einen Kompoststall. Durch innovative Methoden wie direkte Saat und Kompostierung wird der Boden geschützt und langfristig gesund gehalten, was zu einer ressourcenschonenden und nachhaltigen Landwirtschaft beiträgt.

Community-Abstimmung startet bald

Die Gewinner werden in einem zweistufigen Prozess ermittelt: Neben einer Fachjury, die den Innovationsgrad und die Umsetzbarkeit der Projekte bewertet, haben alle Interessierten die Möglichkeit, für ihren Favoriten abzustimmen. Die Community-Abstimmung wird auf der Webseite des Forum Moderne Landwirtschaft ab dem 1. Dezember freigeschaltet.

Preis wird auf der Grünen Woche verliehen

Die Gewinner der beiden Kategorien werden im Rahmen der feierlichen Preisverleihung am 20. Januar 2025 auf dem ErlebnisBauernhof auf der Grünen Woche Berlin bekannt gegeben. In der hochkarätigen Jury sitzen in diesem Jahr neben Lea Fließ, Geschäftsführerin Forum Moderne Landwirtschaft und Matthias Schulze Steinmann, Chefredakteur top agrar auch Agrarbloggerin Julia Nissen, Journalist Hendrik Haase sowie Business Angel Arndt Schwaiger. Neu als Jurymitglieder dabei sind in diesem Jahr der Digitalisierungsexperte Sascha Lobo, Marie von Landenberg von der landwirtschaftlichen Rentenbank und Lia Carlucci vom Food Campus Berlin.

Weiteres Pressematerial, wie Bilder der Shortlister und Logos finden Sie hier: https://drive.google.com/drive/folders/122XfZmz2mOcYR4AcJOgmjzQAD55RdRlQ?usp=sharing

Über den Innovationspreis Moderne Landwirtschaft

Der Innovationspreis Moderne Landwirtschaft wird jährlich vom Forum Moderne Landwirtschaft in Zusammenarbeit mit top agrar verliehen, um zukunftsweisende und nachhaltige Innovationen im Agrarsektor zu fördern und bekannt zu machen. Der Preis soll den Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft fördern und innovative Projekte sichtbar machen, die einen Beitrag zur Ernährungssicherung und zum Schutz unserer Ressourcen leisten. Alle Informationen zum Innovationspreis Moderne Landwirtschaft finden Sie unter: innovationspreis-landwirtschaft.de

Über das Forum Moderne Landwirtschaft e.V.:

Das Forum Moderne Landwirtschaft ist ein Netzwerk aus allen Bereichen der Landwirtschaft. Wir zeigen moderne Landwirtschaft wie sie ist. Fördern den Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft und machen die moderne Landwirtschaft dadurch sichtbar und für alle erlebbar.

Sie waren auf dem ErlebnisBauernhof auf der Grünen Woche? Haben auf dem Marktplatz in Ihrer Stadt schon mal mit einem unserer AgrarScouts gesprochen? Oder unser Online-Kanäle rund um moderne Landwirtschaft besucht? Hinter all diesen Aktivitäten steckt das Forum Moderne Landwirtschaft.

Über top agrar:

top agrar ist das führende Fachmedium der Agrarbranche und steht für innovative Ideen und Trends entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette. Insbesondere in der Rubrik "Perspektiven" und im Rahmen von Events wie unseren Scheunengesprächen bringen wir innovative Landwirtinnen und Landwirte, Unternehmen und Start-ups zusammen, um Landwirtschaft und Ernährung weiter zu denken und nachhaltig zu verändern.

