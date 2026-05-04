ARAG

ARAG Kampagne für UNICEF Kinderrechteschulen Programm

Für jede online verkaufte Rechtsschutzpolice unterstützt der Versicherer mit 20 Euro

Düsseldorf (ots)

Vom 4. Mai bis zum 15. August 2026 unterstützt der Düsseldorfer Versicherungskonzern ARAG das UNICEF Kinderrechteschulen Programm mit 20 Euro für jede Privat-Rechtsschutzversicherung, die online neu abgeschlossen wird. "Gemeinsam unterstützen wir UNICEF dabei, das Wissen über Kinderrechte an deutschen Schulen zu verankern und Kinderrechte erlebbar zu machen", erläutert Kathrin Köhler, Chief Sustainability Officer der ARAG SE, den Hintergrund der Aktion.

Als weltweit führender Rechtsschutzanbieter steht die ARAG seit 90 Jahren für den chancengerechten Zugang zum Recht. "Es ist daher auch unser Anliegen, Kinderrechte und faire Bildungschancen zu fördern. Kinder, die früh lernen, dass sie Rechte haben, werden sich später auch dafür einsetzen. Das stärkt Demokratie und Rechtsstaatlichkeit", unterstreicht ARAG CSO Kathrin Köhler. Der Versicherer ARAG ist seit Ende 2024 Partner von UNICEF Deutschland und unterstützt seither das UNICEF Kinderrechteschulen Programm.

Weitere Informationen zur ARAG Kampagne finden sich auf www.arag.de/unicef.

Original-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuell