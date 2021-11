ARAG

Neues Gesundheitsmanagement für ARAG Krankenvollversicherungskunden

Starkes Serviceangebot über Kooperation mit Medgate und BetterDoc

Düsseldorf (ots)

Wer krank ist, sucht schnelle und fundierte Hilfe. Aber nicht immer ist der passende Arzt verfügbar oder bekannt. Hier setzt das neue Gesundheitsmanagement der ARAG Krankenversicherung an. "Über unsere Partner Medgate und BetterDoc erhalten unsere vollversicherten Kunden eine individuell passende Versorgung - von der Telemedizin über die Arzt- sowie Spezialistensuche nebst Terminvereinbarung bis hin zur medizinischen Zweitmeinung", erläutert Dr. Matthias Effinger, Vorstandsmitglied der ARAG Krankenversicherungs-AG.

ARAG Vollversicherte können über Medgate einfach und schnell ihre Krankheitssymptome abklären lassen. Die Ärzte von Medgate beraten am Telefon oder per Videosprechstunde über das Smartphone. Dies bietet sich insbesondere bei leichten Symptomen und allgemeinmedizinischen Beschwerden an. Auch die Verordnung von Rezepten und die Ausstellung von Überweisungen sowie Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sind möglich.

Fälle, in denen eine Vorstellung in der Praxis oder im Krankenhaus notwendig erscheint, werden auf Kundenwunsch an BetterDoc übergeben, den zweiten neuen Kooperationspartner der ARAG Krankenversicherung. Natürlich kann der Service von BetterDoc aber auch direkt - ohne vorherige telemedizinische Konsultation - in Anspruch genommen werden. BetterDoc unterstützt bei der Suche nach einem exakt für das vorliegende Problem geeigneten Spezialisten vor Ort und kümmert sich auch um die Vereinbarung der Termine - ob für eine wirkungsvolle Behandlung, erfolgreiche OP oder auch eine unabhängige Zweitmeinung.

"Wir haben als Qualitätsversicherer dasselbe Interesse wie unsere Kunden: Sie sollen gesund bleiben, gesund werden oder trotz chronischer Erkrankung die bestmögliche Lebensqualität erzielen. Mit unserem im Markt neuartigen Servicemodell organisieren wir eine ausgezeichnete medizinische Versorgung durch geeignete Ärzte. Unsere Top-Partner Medgate und BetterDoc helfen uns dabei mit ihrer Erfahrung und ihrem Überblick über das deutsche Gesundheitswesen", unterstreicht Dr. Matthias Effinger, Vorstandsmitglied der ARAG Krankenversicherung.

"Wir freuen uns, mit der ARAG einen weiteren Kooperationspartner auf Versicherungsseite gewonnen zu haben. Gemeinsam möchten wir die Patientenversorgung in Deutschland digitaler und effizienter gestalten. Insbesondere wollen wir den Patientinnen und Patienten einen niedrigschwelligen Zugang zur ärztlichen Versorgung ermöglichen, zu jeder Zeit und unabhängig davon, wo sie sind. Mittlerweile können sechs Millionen Menschen in Deutschland telemedizinische Leistungen von Medgate als Versicherungsleistung in Anspruch nehmen", erklärt Andreas Bogusch, Geschäftsführer bei der Medgate Deutschland GmbH.

"Mit der ARAG haben wir einen starken Partner gefunden, der die Qualität der medizinischen Versorgung für die Versicherten in den Mittelpunkt stellt und hierfür gemeinsam mit uns innovative Lösungen anbietet", erläutert Nils von Dellingshausen, Gründer und CEO bei der BetterDoc GmbH.

Die Services der beiden Kooperationspartner stehen allen ARAG Vollversicherungskunden ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Den Service von BetterDoc können darüber hinaus auch alle Kunden mit einem der neuen Krankenhaus-Zusatzversicherungs-Tarife ohne Zusatzkosten nutzen. Die neuen ARAG MedKlinik-Tarife sind seit 2. November 2021 auf dem Markt.

