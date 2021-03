ARAG

ARAG übernimmt DAS Legal Protection Inc. und setzt ihren internationalen Expansionskurs fort

Der ARAG Konzern, gegenwärtig in 19 Ländern aktiv und weltweit führender Rechtsschutzanbieter, erwirbt die kanadische DAS Legal Protection Inc. von der Munich Re / ERGO Group. Das 2010 gegründete Unternehmen mit Sitz in Toronto ist einer der führenden kanadischen, auf Rechtsschutz spezialisierten Managing General Agents. DAS verwaltete 2019 Beitragseinnahmen in Höhe von rund 19,5 Millionen Euro. Das Produktportfolio umfasst Rechtsschutzprodukte für Familien, Vermieter, Wohnungseigentümer sowie Kleinunternehmen in Kanada. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden von der ARAG übernommen.

"Mit der Akquisition dieses Rechtsschutzbestands möchten wir unsere aktuellen Aktivitäten in Kanada stärken und weiter ausbauen. Der kanadische Rechtsschutzmarkt bietet uns vielversprechende Chancen sowie solides Wachstumspotenzial und mit diesem Engagement setzen wir unseren erfolgreichen, internationalen Wachstumskurs fort", erläutert Dr. Renko Dirksen, Vorstandssprecher der ARAG SE. "Das Vertriebsnetzwerk und das erfahrene Team der DAS Legal Protection Inc. passen optimal zu unserem kanadischen Geschäft. Zudem können wir so Synergien heben, unser Wachstum beschleunigen sowie Größen- und Verbundvorteile nutzen", fügt Dr. Renko Dirksen hinzu. Zuletzt nahm der ARAG Konzern seine Geschäftstätigkeit in Australien auf und kaufte den Rechtsschutzbestand der DAS in der Republik Irland.

Die ARAG gründete ihre kanadische Tochtergesellschaft, die ARAG Services Corporation, im Jahr 2016. Die in Toronto ansässige Konzerntochter ist als Managing General Agent im Rechtsschutzsegment tätig; Risikoträger ist die HDI Global Specialty SE. ARAG Services Corporation bietet Maklern, Assekuradeuren und Versicherungen innovative sowie umfassende Rechtsschutzprodukte und -dienstleistungen, die sowohl für Gewerbekunden als auch Familien und Vermieter angeboten werden.

"Wir werden unsere Marktpräsenz in Kanada stärken und gleichzeitig unseren Kunden auch weiterhin einen erstklassigen Service bieten sowie mit unseren Geschäftspartnern exzellent zusammenarbeiten", erläutert Barbara Haynes, CEO ARAG Services Corporation. "Wenn die beiden Teams erfolgreich zusammengeführt sind, werden wir unsere Aktivitäten mit Hilfe von neuen Technologien und digitalen Tools noch weiter optimieren, um die besten Rechtsschutzprodukte und -dienstleistungen in Kanada anbieten zu können. Dabei setzen wir auf die Unterstützung und die große internationale Erfahrung des ARAG Konzerns, die uns zugutekommen werden", fasst Barbara Haynes zusammen.

Über den Kaufpreis haben die Vertragsparteien Vertraulichkeit vereinbart.

