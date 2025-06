IKEA Deutschland GmbH & Co. KG

Gemeinsam essen, gemeinsam sparen: IKEA halbiert Restaurantpreise an Sommerwochenenden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hofheim-Wallau (ots)

Solidarität mit Kund:innen in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten: Vom 27. Juni bis 30. August gibt es 50 Prozent Rabatt auf warme Hauptgerichte, jeden Freitag & Samstag in allen teilnehmenden deutschen IKEA Restaurants.*

Beispiel: Ein Mittagessen für zwei Personen kostet 6,45 Euro mit Köttbullar, Plantbullar & Co statt regulär 12,90 Euro.

Zusätzlich: 5 Euro Gutschein für den direkten IKEA Einkauf ab 25 Euro.**

Das Angebot gilt für IKEA Family und IKEA Business Network Mitglieder.

Inflation, hohe Mieten, steigende Lebenshaltungskosten: Viele Menschen müssen derzeit genau rechnen. IKEA will das mit den "Freutagen" ändern. Ab dem 27. Juni zahlen Kund:innen an Freitagen und Samstagen nur noch die Hälfe für warme Hauptgerichte im IKEA Restaurant. Die Aktion läuft bis zum 30. August. Sie soll nicht nur entlasten, sondern auch Freude schenken und zum gemeinsamen Essen und Sparen einladen.

Ein Mittagessen für eine ganze Familie mit 4 Personen ist bereits ab 11,90 Euro anstatt 23,80 Euro erhältlich. Und wer sein Lieblingsgericht gefunden hat, nimmt noch ein Extra mit: alle Restaurant Kund:innen erhalten einen 5 Euro Gutschein für den anschließenden IKEA Einkauf. Wer gestärkt noch Lust auf etwas Neues hat, kann in der Markthalle mehr als 700 Produktneuheiten entdecken und direkt lossparen.

Mit kleinen Preisen Großes bewirken

Die Freutage-Aktion ist ein weiterer Schritt entlang der IKEA Vision, den vielen Menschen einen besseren Alltag zu schaffen: "Das Food Angebot war für IKEA schon immer ein wichtiger Bestandteil und das Interesse unserer Kund:innen in Deutschland und weltweit an unseren Restaurants, Schwedenshops und Bistros ist weiterhin groß. Wir möchten noch mehr Menschen die Möglichkeit geben, unser Restaurantangebot zu genießen - während sie unsere Einrichtungsideen entdecken. So können sie ihr Budget etwas besser einteilen und sich zwischendurch eine kleine Freude gönnen.", sagt Tolga Öncü, Retail Manager (COO) bei IKEA Retail (Ingka Gruppe). "Unser wichtigstes Ziel ist es, unsere Produkte zum bestmöglichen Preis anzubieten - gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und hoher Lebenshaltungskosten."

Zusammen essen, gemeinsam sparen

Die zeitweise halbierten Restaurantpreise an Freitagen und Samstagen sind dabei nur ein weiterer Schritt auf dem Weg, den vielen Menschen einen besseren Alltag zu ermöglichen - genussvoll, nachhaltig und für jedes Budget erreichbar. Auch über die Grenzen hinaus halbiert die Ingka Gruppe in vielen Ländern die Preise für warme Hauptgerichte, um möglichst vielen Menschen Freude und ein genussvolles Miteinander zu schenken. "Gute Qualität, niedrige Preise und ein positiver Beitrag für den Planeten - das bleiben unsere Grundzutaten für das Food-Angebot." sagt Lorena Lourido Gomez, Global Food Manager, IKEA Retail (Ingka Group).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: Essen bei IKEA: Restaurant, Bistro & Schwedenshop

Weitere Informationen zu IKEA finden Sie auch in unserem Newsroom unter IKEA.de/newsroom.

*Nicht teilnehmende IKEA Restaurants aufgrund von Umbauten: IKEA Chemnitz & IKEA Berlin-Waltersdorf nehmen nicht an der Aktion teil und IKEA Freiburg vom 27.06. bis 26.07. nicht.

**Der Gutschein gilt nur am Tag der Ausstellung für alle Wohnaccessoires ab einem Einkaufswert von 25 EUR und ausschließlich für im IKEA Einrichtungshaus vorrätige Ware. Ausgeschlossen hiervon sind Bestellungen im IKEA Einrichtungshaus. Der Einkaufswert muss mit einem Einkauf erreicht werden (ohne Serviceleistungen & Versandkosten). Nicht mit anderen Gutscheinen oder Coupons kombinierbar. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Über den Ingka Konzern

Der Ingka Konzern (Ingka Holding B.V. und ihre kontrollierten Einheiten) ist einer von 11 unterschiedlichen Konzernen, der IKEA Verkaufskanäle unter dem Franchise-Abkommen mit Inter IKEA Systems B.V. besitzt. Der Ingka Konzern besteht aus drei Geschäftsbereichen: IKEA Retail, Ingka Investments und Ingka Centres. Er ist der weltweit größte Einrichtungseinzelhändler und betreibt 371 Einrichtungshäuser in 31 Ländern. Im Geschäftsjahr 2022 besuchten insgesamt 680 Millionen Menschen die IKEA Einrichtungshäuser und 3,8 Milliarden Menschen informierten sich auf unserer Website www.IKEA.com. Der Ingka Konzern betreibt Geschäfte mit der Vision, den vielen Menschen einen besseren Alltag zu schaffen, indem er formschöne, funktionsgerechte und qualitativ hochwertige Einrichtungsgegenstände zu Preisen anbietet, die so günstig sind, dass möglichst viele Menschen sie sich leisten können.

www.ingka.com

Über IKEA Deutschland

Seit 1974 ist IKEA in Deutschland vertreten, aktuell betreiben wir IKEA Einrichtungshäuser an 54 Standorten sowie 12 IKEA Planungsstudios. In Deutschland beschäftigen wir rund 20.308 Mitarbeitende und gemeinsam arbeiten wir an der Umsetzung der IKEA Vision: "Den vielen Menschen einen besseren Alltag schaffen."

Original-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell