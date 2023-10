IKEA Deutschland GmbH & Co. KG

IKEA zum Hören: Neue Staffel des Interview-Podcasts startet jetzt!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hofheim-Wallau (ots)

Viertel Staffel des IKEA Podcasts startet am 25. Oktober 2023.

Mit dabei: 14 neue Folgen des Audioformats voller spannender und oftmals emotionaler Gespräche mitten aus dem Leben.

Interview-Podcast widmet sich dem wichtigsten Ort der Welt: dem Zuhause.

Was vor anderthalb Jahren begann, geht heute bereits in die vierte Runde: der IKEA Interview-Podcast "Im Leben und daneben". In den kommenden Monaten dreht sich in 14 Folgen weiterhin alles um den wichtigsten Ort der Welt und die Frage: Was ist das eigentlich - Zuhause? In den vergangenen Staffeln hat sich gezeigt: Die Antworten der Gäste könnten unterschiedlicher nicht sein. Und doch eint die Geschichten, die im IKEA Podcast zur Sprache kommen, eines: Sie sind spannend, emotional und so kunterbunt wie das Leben selbst.

Wenn sich jemand mit Zuhause auskennt, dann IKEA!

Für seinen Podcast bittet IKEA viele verschiedene Gäste vor die Mikrofone, die zugleich das beste Beispiel dafür sind, das ein Zuhause eben nicht ist wie das andere. Denn für die einen ist Zuhause ein Gefühl, manche verbinden Zuhause mit Menschen, Gegenständen oder Orten und wieder andere fühlen sich nirgendwo daheim. Auf der Suche nach immer neuen Antworten taucht das Moderationsduo um Linda-Marlen Leinweber und Tolga Akar gemeinsam mit den Gästen in deren Leben, Erfahrungen und Erlebnisse ein. Und auch in der neuen Staffel eröffnet jede Folge neue Perspektiven und Emotionen wie Angst, Liebe, Mut, Zuversicht oder auch das Gefühl anzukommen: in der Welt und in sich selbst.

Auf einen Blick: fünf Fakten zum Podcast

"Im Leben und daneben" ist ein Interview-Podcast mit verschiedensten Gästen und zwei sich abwechselnden Moderator*innen. Im Mittelpunkt: Das Zuhause und das Leben, das sich darin abspielt - mit all seinen Facetten. So vielfältig wie die Antworten auf die Frage nach dem Zuhause sind auch die Themen des Podcasts: Es geht unter anderem um Beziehungen, mentale und körperliche Gesundheit, Freundschaft, Alleinsein, Sucht, Armut, Sexualität und vieles mehr. Den Podcast gibts auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Jeden zweiten Mittwoch erscheint eine neue Folge.

Ohren auf, bitte!

In den kommenden Monaten trifft IKEA neue und altbekannte Gäste im Podcast-Studio: Mit dabei sind beispielsweise Psychologin Stefanie Stahl, Bestsellerautorin Jana Crämer, die Schauspieler Eric Stehfest und Timur Bartels sowie die Podcasterinnen Visa Vie und Miriam Davoudvandi. Und auch für die neuste Fortsetzung des Interview-Formats arbeitet IKEA mit der Berliner Podcast-Agentur " Auf die Ohren" zusammen.

Original-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell