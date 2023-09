IKEA Deutschland GmbH & Co. KG

IKEA erweitert Rückruf zur Reparatur bestimmter LETTAN Spiegel aufgrund brechender Wandbeschläge

IKEA bittet alle Kund*innen, die einen betroffenen LETTAN Spiegel besitzen, diesen nicht mehr zu benutzen und gratis Ersatzwandbeschläge zu bestellen. Betroffen von diesem Rückruf zur Reparatur sind:

Alle LETTAN Spiegel mit Datumsstempel 2105 (JJWW) oder älter

LETTAN Spiegel mit der Lieferantennummer 21944 und Datumsstempel 2325 (JJWW) oder älter

Die Sicherheit der Kund*innen hat für IKEA oberste Priorität. Alle IKEA Produkte werden einem strengen Risikobewertungs- und Testprogramm unterzogen, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Gesetzen und Normen der Länder entsprechen, in denen sie verkauft werden. Trotz aller Sorgfalt zeigte sich, dass einige der Beschläge, mit denen die LETTAN Spiegel an der Wand befestigt werden, gebrochen sind. Dies führte dazu, dass einige Spiegel plötzlich zu Boden fielen.

Aus diesem Grund hat IKEA im Januar 2023 einen Rückruf zur Reparatur bestimmter LETTAN Spiegel durchgeführt. Nach weiteren eingehenden Untersuchungen sowie zusätzlichen Prüfungen der Lieferanten zeigte sich nun, dass fehlerhafte Wandbeschläge über einen längeren Zeitraum in der Produktion verwendet wurden, als IKEA bisher bekannt war. Aus diesem Grund hat IKEA beschlossen, den Rückruf zur Reparatur als Vorsichtsmaßnahme zu erweitern.

Weitere Informationen unter IKEA.de oder unter der kostenlosen IKEA Rufnummer 0800-2255453. Dort kann die erforderliche Anzahl an Ersatzwandbeschlägen mit der Artikelnummer 139298/1 bestellt werden.

IKEA entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten, die durch den Rückruf zur Reparatur entstehen.

