Deutsche Bischofskonferenz

Bischof Bätzing ermutigt junge Sängerinnen und Sänger zum Einsatz für den Frieden

Bonn (ots)

Seit gestern (16. Juli 2025) findet in München das internationale Pueri-Cantores-Festival statt, zu dem rund 4.500 junge Sängerinnen und Sänger der Kirchenmusik aus 18 Ländern zusammenkommen. Beim heutigen Gottesdienst für die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer würdigte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, das Engagement der Kinder und Jugendlichen, die im Münchner Frauendom mit über 4.000 Stimmen "gegen das Elend in der Welt ansingen. Euer Gesang ist Ausdruck von Harmonie bei aller Verschiedenheit von Gaben und Begabungen. Ihr singt für einen Frieden, den die Welt so dringend braucht", rief er den Chören aus der gesamten Bundesrepublik zu. "München bebt von Musik, diese Stadt ist erfüllt von Musik in diesen Tagen. Eure Stimmen erreichen den Erdkreis und das ist ein schönes Zeichen in diesen oft angespannten Zeiten."

In seiner Predigt erinnerte Bischof Bätzing an eine Begebenheit beim DFB-Pokalendspiel vor wenigen Wochen in Berlin, wo ihm aufgefallen sei, dass ein Spieler auf seinem Trikot geschrieben hatte: "I belong to Jesus - Ich gehöre zu Jesus." Das sei in Italien oder Brasilien durchaus normal, aber für Deutschland habe ihn das schon erstaunt bei einem Spieler, der in Gelsenkirchen geboren und dort aufgewachsen sei und die ersten Fußballerfahrungen gemacht habe: "Das finde ich ein eindrucksvolles Glaubenszeugnis: Ich gehöre dazu. Einer von 22 Spielern hat sich dazu bekannt. Ich bin mir sicher, dass es viele andere auf den Rängen des Berliner Olympiastadions gegeben hat, die auch sagen: Ich gehöre dazu." Das sei keine Selbstverständlichkeit, aber man müsse dankbar sein, wenn es solche öffentlichen Bekenntnisse gebe.

Bischof Bätzing erläuterte den Kindern und Jugendlichen in der Predigt seine eigene Kindheitserfahrung, wann er verstanden habe, zu Jesus zu gehören: "Wir sind zu Hause mit Musik groß geworden. Ich habe alles mitgemacht, war Messdiener, habe im Chor gesungen. Irgendwann - so in Eurem Alter - habe ich mir gedacht, oder heute würde ich sagen, schoss es mir durch das Herz: Jesus, es gibt Dich! Du bist da, Du bist keine Theorie, es gibt Dich ganz konkret neben mir. Seitdem habe ich mir gedacht, oder besser habe ich gespürt: Wenn dieser Jesus in Deinem Herzen lebendig ist, dann musst Du anfangen, mit ihm zu sprechen, dann musst du beginnen, ihn kennenzulernen. Das war meine Begegnung mit Jesus, dass ich sagen kann: Ich gehöre zu Jesus."

Bischof Bätzing ermutigte die Sängerinnen und Sänger des Pueri-Cantores Festivals, Gott mit offenen Augen zu begegnen. "Die Musik hilft Euch, Jesus zu erkennen. Vertraut auf Jesus, er ist bei Euch. Tretet für den Frieden ein, den Jesus uns zugesagt hat. Lasst nicht zu, dass die Menschen immer mehr auseinandergetrieben werden. Tragt dazu bei, dass der Anspruch Jesu in dieser Welt lebendig ist: Der Friede muss bewahrt werden und wir sind nicht allein, weil es diesen Jesus gibt." Wer sich mit Gott auf den Weg mache, der müsse mit Abenteuern Gottes rechnen, sagte Bischof Bätzing: "Gott zeigt sich oft anders, als wir denken. Dann, wenn in meinem Leben große Fragen anstehen, wenn ich mich frage, ob ich auf der richtigen Spur bin, dann hört auf die Stimme Gottes in Euch. Er ist da und spricht mit Euch. Er zeigt sich nie ganz, wir können ihn nie ganz und vollkommen kennen, er bleibt immer geheimnisvoll. Ich sage Euch, liebe junge Leute, das macht es für mich so spannend mit diesem Gott. Ich gehöre zu Jesus. Ihr auch."

Hintergrund

Das internationale Pueri-Cantores-Festival ist das weltweit größte Treffen katholischer Kinder- und Jugendchöre. Es wird vom Internationalen Chorverband Pueri Cantores veranstaltet, der 1944 in Paris gegründet und 1951 vom Heiligen Stuhl anerkannt wurde. Heute gehören ihm rund 1.000 Chöre mit über 40.000 jungen Sängerinnen und Sängern aus 43 Ländern an. In Deutschland besteht der Chorverband seit 1951 und ist mit etwa 480 Chören und rund 20.000 Mitgliedern der mitgliederstärkste nationale Verband innerhalb der weltweiten Pueri-Cantores-Föderation. Weitere Informationen zum Pueri-Cantores-Festival sind unter www.muenchen25.de verfügbar.

Original-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell