Bundesweites Requiem für Papst Franziskus in der Sankt Hedwigs-Kathedrale in Berlin - Medieneinladung

Im Gedenken an Papst Franziskus feiert die römisch-katholische Kirche in Deutschland ein bundesweites Requiem. Zum Gottesdienst laden die Deutsche Bischofskonferenz, der Apostolische Nuntius in Deutschland und das Erzbistum Berlin gemeinsam ein. Das Requiem findet statt am

Dienstag, 29. April 2025, um 11.15 Uhr

in der Sankt Hedwigs-Kathedrale in Berlin.

Das Requiem ist nicht öffentlich und wird vom ZDF übertragen. Hauptzelebrant und Prediger ist der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing. Erzbischof Dr. Heiner Koch (Berlin) und der Apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Dr. Nikola Eterovic, sowie weitere Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz gedenken mit Vertreterinnen und Vertretern des kirchlichen und politischen Lebens der Bundesrepublik Deutschland des verstorbenen Papstes.

Hinweise für Medienvertreter:

Das ZDF stellt das Signal der Übertragung für die Berichterstattung zur Verfügung. Rückfragen bitte an: hart.s@zdf.de

Da nur begrenzt Plätze in der Kathedrale und für die Fotopositionen vorhanden sind, bitten wir die Sendergruppen, sich entsprechend zu koordinieren und ein Team pro Sendergruppe zu akkreditieren.

Für Print-Journalisten sind einige Plätze in der Kathedrale vorgesehen.

Eine Fotoposition zur Vorfahrt der geladenen Gäste ist möglich, ebenso ein Erste-Reihe-Foto vor Beginn des Requiems.

Während des Requiems sind keine Fotografen und weiteren Kamerateams zugelassen. Die Fotoagenturen Reuters und dpa stellen einen Agentur-Pool bereit. Die Koordination für internationale Agenturen übernimmt Reuters. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: pictures.berlin@thomsonreuters.com. Die Koordination für nationale Agenturen übernimmt dpa. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: foto@dpa.com.

Die Straßen rund um die Sankt Hedwigs-Kathedrale werden weiträumig abgesperrt und können von Medienvertretern nicht genutzt werden.

Bitte vermerken Sie bei der Akkreditierung, ob ein Stellplatz für einen Ü-Wagen bzw. SNG oder eine Aufsagerposition benötigt wird. Ob diese aufgrund der begrenzten Platzkapazität zugesagt werden können, kann erst kurz vor dem Requiem entschieden werden. Bitte geben Sie bei der Anmeldung der Übertragungsfahrzeuge die Maße und das Gewicht der Fahrzeuge an.

Ein Pressearbeitsraum kann aufgrund der Umbauarbeiten nicht eingerichtet werden.

Bis Sonntag, 27. April 2025, 12.00 Uhr können sich Medienvertreterinnen und Medienvertreter über das Akkreditierungs-Portal der Deutschen Bischofskonferenz für das Requiem akkreditieren. Bitte beachten Sie, dass eine Akkreditierung nur online erfolgen kann. Eine Nachakkreditierung ist aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen nicht möglich! Alle notwendigen Informationen zur Abholung des Akkreditierungsausweises, zur Sicherheitskontrolle, zu den Zugängen, zum Ablauf etc. erhalten Sie mit der Bestätigung Ihrer Akkreditierung am Montag, 28. April 2025.

