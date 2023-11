Deutsche Bischofskonferenz

Erklärung von Bischof Bätzing zum Rücktritt der Ratsvorsitzenden der EKD, Präses Annette Kurschus

Bonn (ots)

Zum heutigen (20. November 2023) Rücktritt der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Präses Annette Kurschus, erklärt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing:

"Mit großem Bedauern habe ich die Nachricht zur Kenntnis genommen, dass die Ratsvorsitzende der EKD, Präses Annette Kurschus, heute von ihrem Amt zurückgetreten ist. Die Gründe und die im Vorfeld geführten Debatten kann und werde ich nicht beurteilen. Mit dem Rücktritt von Annette Kurschus verliert der ökumenische Motor in unserem Land einen wesentlichen Antrieb. Ich bin dankbar für die Zeit, in der wir miteinander die ökumenische Verantwortung in Deutschland geteilt haben. Annette Kurschus habe ich nicht nur in der Ausübung des Amtes geschätzt, sondern auch als theologische Denkerin mit einer prägenden geistlichen Kraft und mutigen Visionen für ihre Kirche. Den persönlichen engen Kontakt auf kurzen Wegen werde ich ebenso vermissen wie ihr weites Herz, dass sie der katholischen Kirche stets entgegengebracht hat.

Ich bin dankbar für die Fragen, die Annette Kurschus in ihrer Amtszeit - auch mit mir als Vorsitzendem der Deutschen Bischofskonferenz - gestellt hat: politisch und gesellschaftlich, theologisch und seelsorglich. Gerade der jüngste gemeinsame Auftritt bei einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor gegen den Terror der Hamas und einen neuen Antisemitismus in Deutschland ist nur eines von vielen Beispielen."

Original-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell