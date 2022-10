Deutsche Bischofskonferenz

Bischof Bätzing würdigt den 60. Jahrestag der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils

Bonn (ots)

Heute (11. Oktober 2022) vor 60 Jahren hat Papst Johannes XXIII. das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet. Angesichts dieses historischen Datums erklärt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing:

"Wir schauen heute dankbar auf den Tag zurück, als Papst Johannes XXIII. das Zweite Vatikanische Konzil eröffnete. Es war seine prophetische Kraft, die damaligen 'Zeichen der Zeit' zu erkennen und beherzt anzugehen. Johannes XXIII. tat dies ohne Angst, mit einer gehörigen Portion Gottvertrauen und innerlich überzeugt davon, dass die Kirche nur dann lebendig sein kann, wenn sie ihre Botschaft in der jeweiligen Zeit lebt.

Das Konzil ist auch prägend für unseren Weg der Umkehr und Erneuerung mit dem Synodalen Weg. Es gilt, die Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums zu deuten, Erstarrungen aufzubrechen und mutige Schritte zu gehen. Wir wollen von der Hoffnung Zeugnis ablegen, die uns trägt, und die frohmachende Botschaft Jesu in unsere Zeit übersetzen. Kirche ist nicht abgeschottet hinter Mauern, sie lebt und wirkt in unserer Gesellschaft. Bei allen Krisen, die wir derzeit auch innerkirchlich erleben, dürfen wir hinter dieses Ziel nicht zurück: Kirche ist für die Menschen da. Es geht darum, eine menschendienliche Kirche in der Nachfolge Jesu Christi zu sein, die Glaubende, Suchende und Zweifelnde in den Blick nimmt und dabei 'Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute' (Gaudium et spes) teilt. Daran erinnert uns heute der Eröffnungstag des Zweiten Vatikanischen Konzils."

