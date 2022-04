Deutsche Bischofskonferenz

Sechster Katholischer Flüchtlingsgipfel am 3. Mai 2022 in Erfurt - Einladung für die Medien

Bonn (ots)

Der sechste Katholische Flüchtlingsgipfel findet am Dienstag, 3. Mai 2022, in Erfurt statt. Erwartet werden rund 100 Praktiker, Experten und Ehrenamtliche aus ganz Deutschland. Das Leitthema des diesjährigen Flüchtlingsgipfels ist "Integration gemeinsam gestalten" und er wird vom Arbeitsstab des Sonderbeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz für Flüchtlingsfragen, Erzbischof Dr. Stefan Heße (Hamburg), vorbereitet.

Aus aktuellem Anlass beginnt der Flüchtlingsgipfel mit einem Gespräch zur Situation der Geflüchteten aus der Ukraine. Daran nehmen Weihbischof Krzysztof Zadarko (Bistum Köslin-Kolberg, Polen), Vorsitzender des Migrationsrats der Polnischen Bischofskonferenz, Andrij Waskowycz, Leiter des Büros für die Koordinierung humanitärer Initiativen des Weltkongresses der Ukrainer und von 2001 bis 2021 Präsident der Caritas Ukraine, sowie Dr. Andrea Schlenker, Leiterin des Referats Migration beim Deutschen Caritasverband e. V., teil.

Im zweiten Teil des Flüchtlingsgipfels wird die neue Arbeitshilfe der Deutschen Bischofskonferenz Anerkennung und Teilhabe - 16 Thesen zur Integration vorgestellt und diskutiert. Die Arbeitshilfe fasst Erfahrungen der kirchlichen Flüchtlingshilfe und Migrationsarbeit im Handlungsfeld Integration zusammen und stellt Überlegungen zur gesellschaftlichen Teilhabe und zum Zusammenleben in einem pluralen Umfeld an. Daran anknüpfend soll beim Katholischen Flüchtlingsgipfel eine Diskussion über Grundhaltungen der Integration angestoßen werden und mehrere Arbeitsgruppen widmen sich wichtigen Praxisfeldern der katholischen Integrationsarbeit. Zum Abschluss diskutieren unter dem Leitthema "Integration gemeinsam gestalten - Wo stehen wir in der Flüchtlingsarbeit heute und wo wollen wir hin?" Reem Alabali-Radovan (Staatsministerin beim Bundeskanzler und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration), Prof. Dr. Petra Bendel (Vorsitzende des Sachverständigenrats für Integration und Migration), Faisal Hamdo (flüchtete 2014 von Syrien über die Türkei nach Deutschland und veröffentlichte 2018 sein Buch Fern von Aleppo) und Erzbischof Dr. Stefan Heße.

Die Kolleginnen und Kollegen der Medien laden wir herzlich zum sechsten Katholischen Flüchtlingsgipfel ein. Wir bitten um Verständnis, dass die Arbeitsgruppen des Gipfels nicht öffentlich sind. Die Veranstaltung findet unter 2G-Bedingungen am 3. Mai 2022 von 12.00 bis 16.30 Uhr in der katholischen Bildungsstätte St. Martin in Erfurt (Farbengasse 2, 99084 Erfurt) statt. Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien bitten wir, sich bis zum 28. April 2022 (12.00 Uhr) über das Online-Formular zu akkreditieren. Bitte beachten Sie, dass eine Akkreditierung nur online möglich ist. Direkt im Anschluss an die Veranstaltung wird Erzbischof Heße für die Medienvertreterinnen und -vertreter ein Fazit ziehen.

Nach dem Gipfel besteht die Einladung zur Teilnahme am Gottesdienst in der Hohen Domkirche St. Marien zu Erfurt um 18.00 Uhr.

Hinweise:

Das Programm des sechsten Katholischen Flüchtlingsgipfels ist als pdf-Datei unter www.dbk.de verfügbar.

Informationen rund um den Flüchtlingsgipfel und die Flüchtlingshilfe der katholischen Kirche sind auf der Internetseite www.fluechtlingshilfe-katholische-kirche.de verfügbar.

Original-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell