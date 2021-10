Kneipp GmbH

KNEIPP NEUHEITEN FÜR MÄNNER: DIE NEUE MEN SERIE NATURE FEELING

Achtsamkeits-Talk mit Kneipp im Garden Restaurant in München

München (ots)

Im Garden Restaurant Bayerischer Hof tauschen sich die Gäste des Mindfulness-Talks mit Kneipp rund ums Thema Achtsamkeit aus und lernen dabei die neue Kneipp MEN Serie Nature Feeling kennen. Die Talkrunde besteht unter anderem aus Dr. Jürgen Blaak, Head of Cosmetic Science and Regulatory bei Kneipp, dem Moderator Jochen Schropp, Schauspieler und Filmproduzent Ken Duken sowie Pia Baur, Expertin für Mindful Coaching & Training.

Veranstaltungsort ist der Wintergarten des Restaurants, gestaltet vom renommierten belgischen Designer und Kunsthändler Axel Vervoort. Durch cleane Akzente im Industrial-Style wirkt der Raum wie ein Künstleratelier mit angrenzender Garden-Terrasse - und bietet die passende Umgebung für die Vorstellung der Kneipp MEN Serie mit Fokus auf dem Thema Achtsamkeit: Natürliche Farne, Moos und der frische Duft der neuen Kneipp Badekristalle Nature Feeling unterstreichen die ungezwungene Gesamtstimmung der Veranstaltung. Das natürliche Konzept der Nature Feeling Männerpflegeserie von Kneipp mit den Inhaltsstoffen Pinie, Büffelgras & Islandmoos sowie Lemongras, Guarana & Süßholz spiegelt sich in dem stilvollen Ambiente des Events wieder, wo die Teilnehmenden zunächst mehr über die neue MEN Serie erfahren.

Die im Herbst dieses Jahres erscheinende Produktserie - bestehend aus Nature Feeling Badekristallen, der 2 in 1 Männerdusche, dem 2 in 1 Gesicht & Bart Waschgel, der 2 in 1 Intensivpflege Bartbalsam sowie der 24H Intensive Feuchtigkeit Gesichtscreme - wird zudem in einem neuen Spot präsentiert, der erst im Januar offiziell erscheint.

Es folgen diverse spannende Einblicke in den Alltag der prominenten Gäste - beispielsweise teilt Jochen Schropp seine positiven Erfahrungen mit Fastenwandern oder Digital Detox und Ken Duken berichtet davon, wie er Achtsamkeit in Form von Yoga, Sport, der Entwicklung bestimmter Routinen sowie teilweise mehrmaligem Duschen pro Tag in sein Leben integriert. Man spricht darüber, dass bereits Sebastian Kneipp großen Wert auf Achtsamkeit legte und wie das Unternehmen bis heute einen wichtigen Zusammenhang sieht zwischen physischer & psychischer Gesundheit und der Relevanz von Farben, Düften, Klängen sowie der Nähe zur Natur. Am Ende des Talks führt Pia Baur das gesamte Publikum durch eine Achtsamkeitsmeditation und gibt Tipps für mehr Mindfulness im Alltag.

Beim abschließenden Lunch mit gesundem 3-Gänge-Menü lässt man den Talk gemeinsam Revue passieren und gemütlich ausklingen - einen Vorsatz nehmen alle mit nach Hause: Mehr Achtsamkeit ins tägliche Leben zu integrieren!

